Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή του BIG BROTHER απόψε, Κυριακή 27 Ιουλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Αυτή την τόσο ξεχωριστή βραδιά, ο Πέτρος Λαγούτης θα υποδεχτεί στο live τους παλιούς συγκάτοικους, αλλά και τους συγγενείς των φιναλίστ, που θα βρίσκονται στο πλατό για να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη, ο Νίκος Ζαφειράκης, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος, μετά από 80 μέρες παραμονής στο σπίτι του BIG BROTHER, διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ. Είναι οι πρωταγωνιστές του live και οι προβολείς στρέφονται επάνω τους. Το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που τους έχρισε φιναλίστ και εκείνο που θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του BIG BROTHER!

Οι καλύτερες στιγμές μέσα από το σπίτι του BIG BROTHER συγκεντρώθηκαν σε αφιερωματικά, πολυσυλλεκτικά βίντεο τα οποία θα παρακολουθήσουμε μαζί με τους συγκάτοικους την ώρα του τελικού. Χαρούμενες στιγμές, αστεία στιγμιότυπα, εντάσεις και απρόοπτα που όλοι οι συγκάτοικοι, μετά από αυτή τη μέρα, θα θυμούνται με νοσταλγία.

Η πολύτιμη ανάλυση του σύμβουλου ψυχικής υγείας, Γιώργου Λάγιου θα προσφέρει μία βαθύτερη ματιά στα γεγονότα που ξεχώρισαν ή καθόρισαν τις εξελίξεις μέσα στο σπίτι.

Τι έχουν να μοιραστούν με το τηλεοπτικό κοινό οι φιναλίστ, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του ονόματος, που επέλεξαν οι τηλεθεατές για νικητή; Πώς θα αντιδράσουν αντικρύζοντας, μετά από τόσο καιρό, τους συγγενείς τους στο πλατό;

Κάθε ώρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην ανάδειξη του μεγάλου νικητή. Ποιος θα κερδίσει την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού και θα αποχωρήσει τελευταίος από το σπίτι του BIG BROTHER; Πέντε υποψήφιοι νικητές, ένα έπαθλο. Η απόφαση είναι αποκλειστικά στα χέρια των τηλεθεατών και θα την μάθουμε στο live του BIG BROTHER, απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Ακολουθείστε τον Big Brother στα social media:

facebook

instagram

tiktok

Χ

#BigBrotherGR

#BBGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.