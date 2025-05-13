Όλα όσα συνέβησαν μετά την αποχώρηση της Αργυρούς Κατσιγαράκη και η υποδοχή που επεφύλασσαν στον ΚAS οι συγκάτοικοι, έρχονται στις οθόνες μας απόψε, Τρίτη 13 Μαΐου στις 23.15, στο νέο επεισόδιο του Big Brother.

Η Ζωή Ασουμανάκη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος έλαβαν τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού και παρέμειναν στο σπίτι. Τι μήνυμα νιώθουν πως έλαβαν από τον κόσμο και τι στάση πρόκειται να κρατήσουν από εδώ και πέρα;

Η νέα ποινή που δόθηκε από τον Big Brother και όσα έμαθαν οι συγκάτοικοι για την τριάδα δημιουργούν αναστάτωση. Η Nancy Twaby, που αυτή τη φορά δεν έλαβε ποινή, φαίνεται να θέλει να διαχωρίσει τη θέση της…

Ο KAS τακτοποιείται στο σπίτι και κάνει τις πρώτες συζητήσεις. Ποιοι προσεγγίζουν τον νέο συγκάτοικο και ποιοι κρατούν απόσταση;

Για να ξεκινήσει η εβδομάδα πρέπει να αναδειχθεί και ο νέος αρχηγός. Αυτή τη φορά η διαδικασία προβλέπει ανοιχτή ψηφοφορία μεταξύ των συγκατοίκων. Ένα άντρας αναλαμβάνει, για δεύτερη εβδομάδα στη σειρά, τα ηνία μέσα στη σπίτι. Η αρχηγεία του ξεκινάει με μία δύσκολη αποστολή καθώς θα πρέπει να βγάλει ένα πρόγραμμα για την καθαριότητα του σπιτιού και οι πρώτες αντιδράσεις είναι έντονες!

Μία συγκάτοικος ζητά από τον Big Brother να αποχωρήσει. Τι είναι αυτό που την οδήγησε σε αυτή την απόφαση; Αυτή η εξέλιξη πυροδοτεί μία αλυσίδα γεγονότων και ανατροπών!

