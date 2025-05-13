Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν έντονα φήμες ότι η Σελίν Ντιόν (Celine Dion ) θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή της Eurovision 2025, στη Βασιλεία της Ελβετίας, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του διαγωνισμού, οι διαπραγματεύσεις με την ντίβα της μουσικής βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

«Η κατάσταση σχετικά με την Σελίν Ντιόν παραμένει αμετάβλητη, προσπαθούμε ακόμα να κάνουμε τα πάντα, είμαστε σε επαφή μαζί της συνεχώς» αναφέρουν χαρακτηριστικά.



According to the Event organisers the negotiation with Celine Dion is still in work.



Σύμφωνα με το επίσημο site OGAE Greece η Σελίν Ντιόν έχει ετοιμάσει ένα τρυφερό μήνυμα για το κοινό της το οποίο και θα προβληθεί μέσω video απόψε στο show του Α' ημιτελικού.

Αμέσως μετά, επί σκηνής, τέσσερις καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στον περσινό διαγωνισμό,θα ερμηνεύσουν το τραγούδι με το οποίο η Ντιόν είχε κερδίσει στη Eurovision το 1988 "Ne partez pas sans moi". Ο λόγος για τον Silvester Belt από τη Λιθουανία, τη Jerry Heil από την Ουκρανία, την Iolanda από την Πορτογαλία και τη δική μας Μαρίνα Σάττι!

Η διάσημη Καναδέζα τραγουδίστρια είχε κερδίσει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 1988, εκπροσωπώντας την Ελβετία .Από τότε, η Ελβετία δεν είχε ξαναβγεί πρώτη, μέχρι τη νίκη της πέρσι, με το Nemo.

Τώρα, η Ντιόν λέγεται ότι θα «επιστρέψει» στη σκηνή που την ανέδειξε σε παγκόσμια σταρ, για να τιμήσει την Ελβετία.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει την Πέμπτη 15 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο, 17 Μαΐου.

