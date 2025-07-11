«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό - Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 2ο κύκλο!

Το «The Floor», το πρωτότυπο και φανταστικό τηλεπαιχνίδι-show, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή τηλεοπτική αγορά, έρχεται τη νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ!

Με τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση και τα μέλη της ελληνικής παραγωγής να δουλεύουν με εντατικό ρυθμό για τον δεύτερο κύκλο, οι δηλώσεις συμμετοχής για τους 100 παίκτες, που θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία και θα ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, έχουν ήδη ξεκινήσει!

Δηλώστε συμμετοχή, εξασφαλίστε ένα από τα τετράγωνα / κατηγορία γνώσεων, και διεκδικήστε 2.000 ευρώ σε κάθε επεισόδιο και 50.000 ευρώ στον μεγάλο τελικό.

Πηγή: skai.gr

