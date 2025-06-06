Happy Traveller στην Κάρπαθο: Το Β' Μέρος, την Κυριακή 8 Ιουνίου στις 17.00

Οι happy travellers συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Κάρπαθο και την Κυριακή 8 Ιουνίου, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ τους ακολουθούν στην εξερεύνηση των ορεινών χωριών και της δυτικής πλευράς του νησιού.

Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους ξεκινούν τη μέρα τους με ανατολή από το ξενοδοχείο και συνεχίζουν με οδοιπορικό στα ορεινά χωριά του νησιού. Επισκέπτονται το Απέρι, τη Βωλάδα με την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και το Όθος, κάνουν στάση στις Στες και στη συνέχεια κατευθύνονται προς τις Πυλές.

Από εκεί πηγαίνουν στη δυτική ακτή και το παραθαλάσσιο χωριό Λευκός με τις εξωτικές παραλίες και τα νησάκια του. Η μέρα κλείνει στο Μεσοχώρι με τα περίφημα σκαλοπάτια του, την εκκλησία και την πλατεία, όπου βρίσκουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα.

Η διαδρομή συνεχίζεται προς την Κυρά Παναγιά, την παραλία Απέλλα, το χωριό Σπόα και τον παραλιακό Άγιο Νικόλαο.

Το ταξίδι στην Κάρπαθο, το νησί των Δωδεκανήσων με την άγρια φυσική ομορφιά, τις μαγευτικές παραλίες και τα γραφικά ορεινά και παραθαλάσσια χωριά συνεχίζεται και στο επόμενο επεισόδιο του Happy Traveller, την Κυριακή 15 Ιουνίου.

