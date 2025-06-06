Κατερίνα Στικούδη: Γιατί δεν πήγε για δοκιμαστικό για το νέο μουσικό τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1;

Την Κατερίνα Στικούδη πολιόρκησαν οι δημοσιογράφοι σε event και όπως πάντα τη ρώτησαν και για τηλεοπτικά θέματα. Έτσι της ανέφεραν ότι κλείδωσε η Έλλη Κοκκίνου για το Don't forget the lyrics, το νέο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1.

Όταν τη ρώτησαν αν θα την ενδιέφερε ήταν κατηγορηματική. «Όχι».

Θα έκανε δοκιμαστικό; Και πάλι ήταν κατηγορηματική πως όχι αλλά εξήγησε γιατί.

«Έχω δώσει τα χέρια μου για κάτι άλλο πώς θα πάω να κάνω δοκιμαστικό;» αποκάλυψε.

Η τραγουδίστρια έχει αναφερθεί σε συνέντευξη στο Breakfast @Star ότι ετοιμάζει κάτι τηλεοπτικά. Συγκεκριμένα είχε πει:

«Ετοιμάζουμε πράγματα τηλεοπτικά, δεν έχουμε υπογράψει ακόμα αλλά υπάρχει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ακριβώς όπως το είχα φανταστεί. Μακάρι να γίνει και να ξεκινήσουμε γυρίσματα. Είναι κάτι που αγαπώ πολύ, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.