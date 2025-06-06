Η τελευταία συναυλία του τραγουδιστή της χέβι μέταλ μουσικής Όζι Όζμπορν μαζί με το συγκρότημα του Black Sabbath την 5η Ιουλίου στο Μπέρμιγχαμ, τα εισιτήρια της οποίας εξαντλήθηκαν σε 16 λεπτά, θα προβληθεί στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σήμερα το συγκρότημα.

Στο σόου, που αναμένεται να λάβει χώρα στο γήπεδο της Aston Villa, θα συμμετάσχουν επίσης τα συγκροτήματα Metallica, Guns N΄Roses, Tool και Slayer.

Ο Όζι, ο οποίος ανακοίνωσε το 2020 πως πάσχει από τη νόσο Πάρκινσον, θα ξανασυναντηθεί με τον Τόνι Αϊόμι, τον Γκίζερ Μπάτλερ και τον Μπιλ Γουόρντ για μια συναυλία που φέρει τον τίτλο «Back to the Beginning» στην πόλη της κεντρικής Αγγλίας, όπου ιδρύθηκε το συγκρότημα το 1968.

Θα είναι η πρώτη συναυλία του συγκροτήματος σε διάστημα 20 ετών και η τελευταία για τον Όζι Όζμπορν.

Οι θαυμαστές που δεν κατάφεραν να αγοράσουν εισιτήριο θα μπορέσουν να παρηγορηθούν με την αναμετάδοση του σόου διαδικτυακά, η οποία, ωστόσο, θα γίνει με δύο ώρες καθυστέρηση.

Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να αγοράσουν (από την Παρασκευή 6/6 στις 17.00 ώρα Ελλάδας) διαδικτυακά εισιτήρια, με τιμή 24,99 στερλίνες (περίπου 30 ευρώ).

«Λάβαμε ένα μαζικό αίτημα από θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση. Κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκλιπαρώντας μας να μεταδώσουμε ζωντανά τη συναυλία. Καθώς πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, δεν μπορούμε να τους απογοητεύσουμε», δήλωσε η Σάρον Όζμπορν, σύζυγος του τραγουδιστή, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Όλα τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν σε διάφορους οργανισμούς, μεταξύ αυτών το Cure Parkinson's και το παιδιατρικό νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ.

Πραγματικός θρύλος του συγκεκριμένου είδους μουσικής, οι Black Sabbath έχουν πουλήσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και θεωρούνται από τους πρωτοπόρους της heavy metal.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.