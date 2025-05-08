Η ποινή που δόθηκε εχθές από τον BIG BROTHER και η αποκάλυψη πως οι Ζωή Ασουμανάκη, Φένια Νικολαΐδη και Nancy Tawby συζητούσαν για τις ψήφους τους, αναστάτωσε το σπίτι.

Δείτε το τρέιλερ:

Οι πρώτες παρέες έχουν ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουν, με ορισμένους να επιλέγουν ξεκάθαρα άτομα για παρέα, άλλους να έχουν πάρει θέση στις αντιπαραθέσεις και άλλους να επιμένουν διπλωματικά σε μία ουδέτερη στάση. Η προσέγγιση της Nancy στην Διονυσία Κούκιου έχει ξενίσει τη Ζωή επειδή τη θεωρούσε σύμμαχό της.

Ο Χρήστος Γκικουρίας, ο Νίκος Ζαφειράκης και η Στυλιάνα Αβερκίου φαίνεται να τα έχουν βρει μεταξύ τους, επιλέγοντας όλο και περισσότερο ο ένας την παρέα του άλλου.

Το weekly task ολοκληρώνεται με επιτυχία από τους συγκάτοικους, οι οποίοι τώρα πρέπει να συντάξουν με προσοχή τη λίστα για τις προμήθειες. Πώς θα λειτουργήσει ο Dada ως αρχηγός;

Η στάση του Μπάμπη Καρατζά απέναντι στη Μαρικέλλυ προκαλεί την αντίδραση του Χρήστου Ντεντόπουλου που αισθάνεται προστατευτικά απέναντί της…

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Όλα όσα συμβαίνουν στο σπίτι του BIG BROTHER προβάλλονται σε αληθινό χρόνο μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και στο ΣΚΑΪ HYBRID.



BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00

