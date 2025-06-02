Ο Γιάννης Κύρτσης ήταν εκείνος που αποχώρησε από το σπίτι του Big Brother στο αποψινό επεισόδιο. Ανάμεσα στον ίδιο και τον Κας, το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε να κρατήσει στο ριάλιτι τον δεύτερο.

Ο παίκτης ήταν υποψήφιος προς αποχώρηση μαζί με τον Κας, τη Φένια, τον Χρήστο Ντεντόπουλο και τη Ζωή. Ωστόσο, ο Πέτρος Λαγούτης ανακοίνωσε τα ονόματα των παικτών που θα παραμείνουν στο σπίτι του Big Brother, με τον ίδιο να μένει τελευταίος μαζί με τον συμπαίκτη του.

Τελικά, ο παρουσιαστής αποκάλυψε το όνομα εκείνου που αποχωρεί, με τον Γιάννη ωστόσο, να μη δείχνει ότι απογοητεύτηκε από την απόφαση του κόσμου. Αντιθέτως, αποδέχτηκε το αποτέλεσμα με ένα μεγάλο χαμόγελο. Ο παίκτης στη συνέχεια, χαιρέτισε έναν έναν τους συμπαίκτες του και αποχώρησε από το σπίτι του Big Brother, ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους.

Εκείνη που τον συνόδευσε μέχρι την έξοδο του σπιτιού δεν ήταν άλλη από τη Ζωή, η οποία είχε έρθει πολύ κοντά με τον Γιάννη. «Τα λέμε Σαλόνικα», του είπε τη στιγμή που έφευγε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.