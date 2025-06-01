Big Brother

Το live του BIG BROTHER έρχεται απόψε, Κυριακή 01 Ιουνίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη και είναι γεμάτο αποκαλύψεις!

Μία εβδομάδα γεμάτη γεγονότα, εντάσεις και ανατροπές οδήγησε στην ανάδειξη συνολικά έξι υποψηφίων προς αποχώρηση. Η Ζωή Ασουμανάκη, ο Χρήστος Γκικουρίας, ο KAS, ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έξοδο και περιμένουν την απόφαση του τηλεοπτικού κοινού.

Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, θα βρίσκεται στο πλατό για να αναπτύξει τις πτυχές των γεγονότων και των συμπεριφορές της εβδομάδας.

Η Σοφία Δανέζη έρχεται για να μοιραστεί τη δική της εμπειρία από τη συμμετοχή της σε περασμένο κύκλο του BIG BROTHER. Ο Δημήτρης Μπίτζιος επιστρέφει για να προσφέρει τη δική του άποψη για όσα έχει παρακολουθήσει αυτή την εβδομάδα. Πώς βλέπει όσα έχουν συμβεί και πώς νιώθει για τους πρώην συγκάτοικούς του;

Μία αγαπημένη ενότητα του BIG BROTHER επιστρέφει για να ρίξει φως στις ζωές των ανθρώπων που συμμετέχουν. Ποια μορφή έχει η γραμμή ζωής της Nancy Tawby; Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι σταθμοί έως τώρα;

Όταν οι γραμμές της ψηφοφορίας κλείσουν ένας ή μία συγκάτοικος θα αποχωρήσει από το BIG BROTHER και θα έρθει στο πλατό για την πρώτη προσωπική του συνέντευξη.

