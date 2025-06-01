Ο Χάρι Μόλντινγκ στέφθηκε χθες το βράδυ νικητής του διάσημου σόου «Βρετανία έχεις ταλέντο» (Britain's Got Talent), κερδίζοντας το μεγάλο έπαθλο των 250.000 λιρών Αγγλίας, σχεδόν 300.000 ευρώ.

Ο 24χρονος μάγος από το Μπλάκπουλ αναδείχθηκε νικητής στον φετινό τελικό αφού κέρδισε τους άλλους δέκα φιναλίστ, παίρνοντας τις περισσότερες ψήφους από το κοινό.

Ο Χάρι κέρδισε τον θαυμασμό και τις ψήφους κοινού και κριτών κάνοντας ένα κόλπο με τραπουλόχαρτα, μαντεύοντας σωστά – εκ των προτέρων - όλα τα φύλλα που είχε διαλέξει ο καθένας από τους κριτές.

Σε ένα προηχογραφημένο βίντεο με τον εαυτό του να κάνει sky-diving, προέβλεψε σωστά τις κάρτες που θα επέλεγε κάθε κριτής.

Ο διάσημος «κακός» Simon Cowell και οι υπόλοιποι κριτές Amanda Holden, Alesha Dixon και Bruno Tonioli εντυπωσιάστηκαν από το ταλέντο του στα ταχυδακτυλουργικά τρικ και τον καταχειροκρότησαν.

Όταν ήρθε η ώρα της ανακοίνωσης τους νικητής και οι παρουσιαστές του σόου είπαν το όνομα του, ο Χάρι άρχισε να χοροπηδάει και να ουρλιάζει από τη χαρά του.

«Δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει», είπε. «Σας ευχαριστώ πολύ όλους, πραγματικά νιώθω ότι όλοι ήταν πίσω μου. Αυτό ήταν το πιο απίστευτο ταξίδι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.