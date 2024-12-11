Ο Νίνο και ο John σε μια συνομιλία τους στο νησί, αναρωτήθηκαν αν τελικά το παιχνίδι επιβίωσης τους έχει δυναμώσει. Oμόφωνα συμφώνησαν πως το παιχνίδι τους έχει κάνει ακόμα πιο δυνατούς. Με αφορμή αυτό, ο Νίνο «ανοίχτηκε» και μίλησε για μια δύσκολη περίοδο που βίωσε:

«Είχα περάσει μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου, που με έχει δυναμώσει πολύ και αν δεν το είχα περάσει, το παιχνίδι θα μου είχε φανεί πολύ πιο δύσκολο. Αρχές του 2019, ένα χρόνο πριν την Ολυμπιάδα στο Τόκιο παθαίνω υπερκόπωση και κατάθλιψη μαζί. Το πρώτο σύπτωμα της κατάθλιψης είναι η υπερκόπωση. Τότε διαγωνιζόμουνα στην ελαφριά κατηγορία και δεν έτρωγα τίποτα. «Κλάταρε» το σώμα μου πριν την Ολυμπιάδα και γκρεμίστηκαν τα όνειρά μου...»

