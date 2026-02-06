Αναμονή τέλος! Έφτασε η ώρα για την πρεμιέρα του «Beat My Guest»! Από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 18.30, στον ΣΚΑΪ, το πιο κεφάτο game show της ελληνικής τηλεόρασης έρχεται για να μας συστήσει ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και να φέρει ξεχωριστές ερμηνείες στις οθόνες μας!

Δείτε trailer:

Κάθε εβδομάδα, 5 νέοι διαγωνιζόμενοι του μουσικού game show θα επισκέπτονται ο ένας το σπίτι του άλλου, για να τραγουδήσουν το TOP 5 των αγαπημένων τραγουδιών του οικοδεσπότη. Ο οικοδεσπότης της κάθε ημέρας θα μετατρέπει το σαλόνι του σε μουσική σκηνή για να ερμηνεύσει το No1 τραγούδι της λίστας του και οι καλεσμένοι θα βαθμολογούν από το 1 έως το 10, για τη φωνή, την ερμηνεία και τη σκηνική του παρουσία. Και οι καλεσμένοι όμως έχουν το δικό τους challenge. Θα πρέπει να προσαρμοστούν στις μουσικές προτιμήσεις του οικοδεσπότη και να ερμηνεύσουν, ο καθένας, ένα από τα τέσσερα υπόλοιπα τραγούδια. Ο οικοδεσπότης έχει τη δυνατότητα να δώσει ένα μπόνους βαθμό στην καλύτερη ερμηνεία. Αυτός ο έξτρα βαθμός, μπορεί να ανατρέψει την τελική κατάταξη, την τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ο τραγουδιστής με την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει το χρυσό μικρόφωνο και το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ.

Οι περιβόητες «Λέρες» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Γιώργος Μαραθιανός και Νικόλας Ακτύπης, αναλαμβάνουν δράση και δεν θα αφήσουν τίποτα ασχολίαστο…

Γιώργος Μαραθιανός: «Πριν καν ξεκινήσουμε, θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη: Αρχικά απ΄ τη μάνα μου, που ήταν η πρώτη (και η μόνη μέχρι σήμερα) που διέκρινε το ταλέντο μου, επαναλαμβάνοντας “όλο εξυπνάδες είσαι”. Έπειτα, από τους παίκτες του Beat My Guest, για την καζούρα που (αναγκαστικά, μη νομίζετε) θα τους κάνουμε. Και έπειτα, από το τηλεοπτικό κοινό, που θα αναγκαστεί να αλλάξει τελείως το απογευματινό του πρόγραμμα (δουλειές, φροντιστήρια, πονηρά ραντεβουδάκια) επειδή θα κολλήσει με το πιο εναλλακτικό και τσαχπίνικο μουσικό σόου στην Ελλάδα. Φύγαμε!»

Νικόλας Ακτύπης: «Είναι σαφές, σε όσους με γνωρίζουν προσωπικά, πως εμένα σε αυτό το project με έμπλεξαν οι κακές παρέες. Πράγμα που δικαιώνει -έστω εκ των υστέρων- τους γονείς μου, που επέμεναν ότι “έτσι όπως πάει η δουλειά, θα γίνουμε βούκινο στην τηλεόραση με τα καμώματά σου”. Ευτυχώς στο Beat My Guest θα μοιραστεί αυτό το "βάρος" με τους συμμετέχοντες αλλά και το κοινό, που ελπίζω ανάμεσα σε άλλες μερακλίδικες συνήθειες να προσθέσει ακόμη μια, παρακολουθώντας καθημερινά (προφανώς όχι στο mute) τις μουσικές περιπέτειές μας!»

Κάθε καλή συναυλία απαιτεί το απαραίτητο ζέσταμα. Τώρα που οι φωνές ζεστάθηκαν και όλα είναι έτοιμα, ξεκινάμε!

Beat My Guest: Και το παιχνίδι αρχίζει, όταν η πόρτα ανοίγει.

Beat My Guest

Δευτέρα – Παρασκευή στις 18.30

#BeatMyGuestGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.