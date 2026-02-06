Στην αγκαλιά του Φάνη: Γιώργος Χρανιώτης και Μαίρη Συνατσάκη σε απολαυστικές περιπέτειες - Απόψε στον ΣΚΑΪ

«Στην Αγκαλιά του Φάνη»

Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο

Έτοιμοι για να ζήσουν μία νέα διαφορετική περιπέτεια έρχονται «Στην Αγκαλιά του Φάνη», απόψε, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Χρανιώτης και η Μαίρη Συνατσάκη.

Ο γοητευτικός ηθοποιός φαίνεται πως απολαμβάνει τον… κίνδυνο και τον… γυμνισμό. Τι εξομολογείται στον Φάνη Λαμπρόπουλο; Ποιος διάσημος δεν του πήγε δώρο στο γάμο του και πόσο άλλαξε η ζωή του όταν έγινε πατέρας; Η ατμόσφαιρα στο πλατό είναι… ηλεκτρισμένη!

Δείτε το trailer:

Η Μαίρη Συνατσάκη έχει «ανοιχτούς λογαριασμούς» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και έρχεται για να λυθούν όλα! Για ποιο λόγο έχει τη φήμη της «γκαντέμως»; Ο Φάνης έχει ετοιμάσει για εκείνη μία μεγάλη δοκιμασία προκειμένου να της βρει δουλειά στην… τηλεόραση! Πώς θα αντιδράσει όταν η Μαίρη θα γίνει παρουσιάστρια για να τον υποδεχτεί «Στην Αγκαλιά της Boo»;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

