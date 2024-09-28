Batman: Ο πρώτος υπερήρωας που αποκτά αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας - Βίντεο

Ο Batman έγινε ο πρώτος υπερήρωας που αποκτά αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Σε μία διαφορετική τελετή απονομή του αστεριού την Πέμπτη, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ τίμησε με αστέρι τον Batman, «ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του κόσμου, που υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη, τη δύναμη και τη γενναιότητα».

«Για περισσότερα από 85 χρόνια, ο Μπάτμαν εμφανίζεται στους θαυμαστές σε κόμικ, κινούμενα σχέδια, τηλεόραση, ταινίες, παιχνίδια και βιντεοπαιχνίδια. Ο Μπάτμαν ήταν κυριολεκτικά παντού και τώρα είμαστε τόσο περήφανοι που είναι ο πρώτος υπερήρωας που προσγειώθηκε δίκαια εδώ για να λάβει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ» τόνισε ο Στιβ Νίσεν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ.

Batman receives a star on the Hollywood Walk of Fame. 🌟 pic.twitter.com/z8TBZUHs5T — Variety (@Variety) September 26, 2024

Το αστέρι του Μπάτμαν είναι το 2,790ο δίπλα σε εκείνο του ηθοποιού που τον υποδύθηκε πρώτη φορά στην τηλεόραση, του Άνταμ Γουέστ και του συνδημιουργού του, Μπομπ Κέιν.

Στην τελετή συγκεντρώθηκαν θαυμαστές του υπερήρωα, κάποιοι φορώντας στολές του Μπάτμαν και άλλοι κρατώντας κόμικς και αναμνηστικά, ελπίζοντας να λάβουν υπογραφές από τον συμπρωταγωνιστή του Γουέστ στην πρώτη τηλεοπτική σειρά, τον Μπερτ Γουόρντ, που υποδύθηκε τον Ρόμπιν.

Ο Μπερτ Γουόρντ, που υποδύθηκε τον Ρόμπιν στην σειρά του 1960

Ο Μπάτμαν είναι ο 20ος φανταστικός χαρακτήρας που αποκτά αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. Μόνο 20 από τα συνολικά 2.780 αστέρια αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01%, αναφέρει το EW σημειώνοντας ότι η απονομή αποτέλεσε πραγματικά ιστορικό γεγονός.

Χρειάστηκε να περάσουν 18 χρόνια για να απονείμει το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ το πρώτο αστέρι σε έναν φανταστικό χαρακτήρα, τον Μίκυ Μάους. Τα άλλα 18 αστέρια έχουν απονεμηθεί σε τηλεοπτικές οικογένειες, ζώα συντροφιάς σε κινούμενα σχέδια και χαρακτήρες ζωντανής δράσης τόσο αξέχαστους που έχουν ξεπεράσει τους ηθοποιούς που τους ενσαρκώνουν.

Ο Μπάτμαν δημιουργήθηκε για την DC Comics από τον Μπομπ Κέιν και με συγγαφέα τον Μπιλ Φίνγκερ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο "Detective Comics #27" του 1939. Από τότε ο «Dark Knight» (Σκοτεινός Ιππότης) παραμένει σύμβολο αποφασιστικότητας, θάρρους και δικαιοσύνης.

