Ο Τάκης Ζαχαράτος λύγισε στο Ηρώδειο για τη Μαρινέλλα: «Θα φιλήσω αυτή τη γη που λαβώθηκε ο αετός»

Το βράδυ της κατάρρευσης της Μαρινέλλας στη σκηνή του Ηρωδείου μόλις στο τρίτο τραγούδι της μεγάλη επετειακής συναυλίας της που πάγωσε όλη την Ελλάδα και οδήγησε τη μεγάλη ερμηνεύτρια στην εντατική να δίνει μάχη για τη ζωή της μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο Τάκης Ζαχαράτος βρισκόταν στα πρώτα καθίσματα του θεάτρου με τον Γιάννη Ξανθούλη, σχεδόν δίπλα στην κόρη της Μαρινέλλας, Τζωρτίνα Σερπιέρη και την εγγονή της Μελίνα Δασκαλοπούλου.

Φανατικός θαυμαστής της εδώ και χρόνια και στενός της φίλος έπαθε κι ο ίδιος τεράστιο σοκ με το ασύλληπτο αυτό γεγονός που συνέβη μπροστά και στα δικά του μάτια. Και ήταν από τους πρώτους εκτός οικογένειας που έσπευσε να βρεθεί στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε η Μαρινέλλα συντετριμμένος από την αγωνία.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.