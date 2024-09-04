«Alien: Earth»: Δείτε το πρώτο teaser της σειράς του Noah Hawley

Δόθηκε στο φως της δημοσιότητας από το FX, το πρώτο teaser τρέιλερ της πρίκουελ σειράς του «Alien» σε σενάριο και σκηνοθεσία Νόα Χόλεϊ.

Το «Alien: Earth» εκτυλίσσεται στη Γη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο franchise και διαδραματίζεται 30 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας «Alien» του 1979.

Το teaser προβλήθηκε επίσης σε μια περιορισμένη ομάδα τυχερών θεατών που παρακολούθησαν το «Alien: Romulus» στις αίθουσες. Πρωταγωνιστούν οι Σίντνεϊ Τσάντλερ, Άλεξ Λόθερ, Τίμοθι Όλιφαντ, Έσι Ντέιβις και Σάμιουελ Μπλένκιν, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, «όταν ένα μυστηριώδες διαστημικό σκάφος συντρίβεται στη Γη, μια νεαρή γυναίκα (Τσάντλερ) και μια ετερόκλητη ομάδα στρατιωτών κάνουν μια μοιραία ανακάλυψη και έρχονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη απειλή του πλανήτη».

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, το «Alien: Earth» θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu εντός του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

