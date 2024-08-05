Bahar-Καινούργια Αρχή: Οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος - Δείτε trailer

Η Μπαχάρ πρέπει να αντιμετωπίσει το σκοτάδι μέσα της και να φωνάξει στον εαυτό της ότι είναι πολύτιμη. Δεν μπορεί όμως – η πίεση της δουλειάς, τα βάρη της οικογένειας και κυρίως οι υποψίες της για τον Τιμούρ την κρατούν εγκλωβισμένη σε μια ζωή που δεν της δίνει χαρά. Είναι πια θέμα χρόνου να αποκαλυφθούν όλα και να της δώσουν το τελειωτικό χτύπημα.

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Ο πρώην σύζυγος της Ρενγκίν της προτείνει να μετακομίσει για λίγο καιρό μαζί με την Πάρλα στην Αμερική, για να αλλάξουν περιβάλλον μετά από όλα όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό. Η Ρενγκίν δέχεται και το ανακοινώνει στους συναδέλφους της στο νοσοκομείο. Ο Τιμούρ, σοκαρισμένος από την απόφασή της, της ζητά να βγουν για φαγητό για να προσπαθήσει να τη μεταπείσει. Στο δείπνο βρίσκεται και η Πάρλα, η οποία δεν δέχεται τις δικαιολογίες και τη συγγνώμη των γονιών της και τους επιφυλάσσει μία τεράστια έκπληξη, καθώς έχει καλέσει και τέταρτο άτομο στο εστιατόριο.

Η κόρη του Τιμούρ, η Ουμάι, μαθαίνει την αλήθεια για τη σχέση του πατέρα της με τη Ρενγκίν και χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Το σοκ είναι τεράστιο και τρέχει αμέσως να ενημερώσει την Μπαχάρ. Τιμούρ και Αζίζκάνουν αγώνα δρόμου για να την προλάβουν – η Μπαχάρ δεν πρέπει να αναστατωθεί στην κατάσταση που βρίσκεται. Ο Τιμούρ κερδίζει λίγο ακόμη χρόνο. Για πόσο όμως;

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

