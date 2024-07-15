Γνωστή τραγουδίστρια είδε καρδιά στο φλιτζάνι. Ξέρετε τι σημαίνει;

Και προφανώς έκανε και σε εκείνη εντύπωση, αφού τη φωτογράφισε και την πόσταρε σε story για να τη δουν όλοι. Ξέρεις, όμως, τι σημαίνει, σύμφωνα με το «διάβασμα του φλιτζανιού»;

Δεν ξέρουμε αν το έψαξε η ίδια, το ψάξαμε όμως εμείς και μάλιστα εξονυχτιστικά και συγκεντρώσαμε ό,τι βρήκαμε για να μην έχει -κι αυτή κι εσείς αν σας τύχει- καμία απορία.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.