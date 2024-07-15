Δεύτερος γάμος για τη Βέρα Μακρομαρίδου και τον Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου

Το ζευγάρι των ηθοποιών παντρεύτηκε πριν από τρεις μήνες με πολιτικό γάμο και χθες, ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους, επανέλαβε τους όρκους αγάπης που τους «ενώνουν».

Η Βέρα Μακρομαρίδου και ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, γνωστοί ηθοποιοί και οι δύο -που το τηλεοπτικό κοινό αγάπησε μέσα από τους ρόλους τους στον «Σασμό» και τον «Ήλιο» αντίστοιχα- παντρεύτηκαν ξανά, μόλις τρεις μήνες μετά τον πολιτικό τους γάμο, στην παραλία του Αλίμου, κάτω από μια αψίδα με λουλούδια ακριβώς μπροστά στη θάλασσα.

Οι δύο ερωτευμένοι αντάλλαξαν τους όρκους τους με ένα μεγάλο summer party για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Το (ξανά) κάναμε, αλλά αυτή τη φορά για την τρέλα και το πάρτι! Επειδή, όμως, όλα αυτά δεν μπορούν να αποτυπωθούν όπως τα ζήσαμε, παραθέτω τον ρομαντισμό -και το κέφι- του πράγματος… Να το ζείτε όπως σας αρέσει και να μην ακούτε κανέναν», έγραψε η νύφη στο ποστ που έκανε πριν από λίγες ώρες, ενώ στα stories της αναζητάει ποιος από τους καλεσμένους τους μπορεί να έχει βίντεο με την ίδια να τραγουδάει Σαμπρίνα για να της το στείλει.

Όπως είδαμε στο ποστ, η νύφη έφτασε στην παραλία με Jet Ski, με μια λευκή φούστα κι ένα crop top, με τα μαλλιά της απλά πιασμένα με κορδέλα και λουλούδια. Μια boho νύφη σε έναν boho γάμο, με τον γαμπρό να την περιμένει στην άμμο με μια όμορφη απλή ανθοδέσμη και σανδάλια!

Λευκή γάζα και λουλούδια στόλιζαν μια αψίδα κάτω από την οποία το ζευγάρι, παρουσία όλων των αγαπημένων τους προσώπων, αντάλλαξε για δεύτερη φορά όρκους. Και μετά party μέχρι τελικής πτώσεως,

Ανάμεσα στους καλεσμένους αρκετοί συμπρωταγωνιστές τους στις σειρές, όπως η Δανάη Παππά, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, αλλά και ο Γιώργος Καραμίχος.

