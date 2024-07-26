«Bahar-Καινούργια Αρχή»

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Η σχέση του Τιμούρ και της Ρενγκίν κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, όχι όμως από τον συνήθη ύποπτο, την Πάρλα, αλλά από τον Εβρέν που ήταν μάρτυρας σε μία τρυφερή στιγμή τους. Ο Εβρέν δεν χάνει ευκαιρία και αμέσως αρχίζει τα υπονοούμενα για τη Ρενγκίν και μάλιστα μπροστά στην Μπαχάρ.

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ρενγκίν κατηγορεί τον Τιμούρ, γιατί αυτός και η σχέση τους ήταν η αιτία που απομακρύνθηκε από τον πατέρα της και την οικογένειά της. Είναι ακόμη συντετριμμένη με την απώλεια του μπαμπά της, ωστόσο δεν αφήνει κανένα την στηρίξει, πόσο μάλλον την Μπαχάρ, που είναι πρόθυμη να της δώσει ένα χέρι βοήθειας.

Η Μπαχάρ εξομολογείται στον Δρ. Εβρέν ότι δεν έχει ακόμα συγχωρήσει τον Τιμούρ για τη συμπεριφορά του όταν εκείνη χρειάστηκε μεταμόσχευση. Παρόλα αυτά δέχεται να βγει με τον Τιμούρ για φαγητό, αργότερα το ίδιο βράδυ. Άλλωστε είναι ο άντρας της και ο πατέρας των παιδιών της και κατά βάθος, θέλει να τα ξαναβρεί μαζί του, ότι και αν έγινε στο παρελθόν.

Όταν ο Τιμούρ και η Μπαχάρ πηγαίνουν στο εστιατόριο για φαγητό, βρίσκουν εκεί τον Εβρέν και την Τσαγλά. Όταν κάθονται όλοι μαζί, ο Εβρέν αρχίζει να πετάει υπονοούμενα στον Τιμούρ για τη σχέση του με τη Ρενγκίν, καθώς ήταν εκείνος που είχε δει την τρυφερή αγκαλιά μεταξύ των δύο.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

