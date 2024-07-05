Αυλαία ρίχνει σήμερα η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για αυτή τη σεζόν και μια που ένα ξύπνημα είχε μείνει -το σημερινό- χθες το βράδυ το έριξαν έξω. Προφανώς, για να μην καθυστερήσει κανείς από την ομάδα της την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών καθώς όλοι χρειάζονται ξεκούραση μετά από μια ομολογουμένως δύσκολη τηλεοπτική χρονιά για όλους.

Η Κατερίνα φρόντισε να οργανώσει ένα σούπερ γλέντι για την ίδια και όλους τους συνεργάτες της εκπομπής σε γνωστό στέκι στο Κολωνάκι και πραγματικά όλοι τους πήγαν με τρελή διάθεση να τα σπάσουν.

