Κωνσταντίνος Αργυρός: Μίλησε με άνεση και τεράστιο χαμόγελο για τον γιο του σε κανάλι στη Ρουμανία

Μπορεί εντός Ελλάδος με το ζόρι να καταφέρνουν να του πάρουν μια κουβέντα οι ρεπόρτερ ων καναλιών, στο εξωτερικό όμως ο Κωνσταντίνος Αργυρός –όπως και οι περισσότεροι καλλιτέχνες- είναι πιο χαλαρός ακόμα και με τις πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Έτσι σε συνέντευξη που έδωσε στη Ρουμανία λόγω της εμφάνισής του στο Βουκουρέστι όπως είδαμε σε απόσπασμα που έπαιξε «Το Πρωινό», απόλυτα άνετος ο τραγουδιστής μίλησε για την οικογένειά του.

Επιστρέφει στην εκπομπή της η Ναταλία Γερμανού - Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή;

«Είναι ευλογία ο γιος μου. Είναι 3,5 μηνών και θα τον ονομάσουμε Βασίλη όπως τον πατέρα μου» είπε με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του για τον γιο του ενώ ενεφέρθηκε και στην ιστορία της γέννησής του που εκείνη την εποχή είχε γίνει θέμα και στις εφημερίδες και τις τηλεοπτικές εκπομπές:

«Είμαστε τα πρώτα τρίδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση. Η μητέρα μου συνήθιζε να βγαίνει στην τηλεόραση, ήταν μεγάλο θέμα στην Ελλάδα. Ο αδελφός μου είναι εδώ, είμαστε σαν κολλητοί. Όλοι παίζουμε πιάνο από 5 χρόνων. Έχουμε και μια αδελφή, η οποία μένει στην Ολλανδία, είναι ακαδημαϊκή δικηγόρος και έχει οικογένεια εκεί».

