Τhe Voice of Greece: Η εντυπωσιακή έναρξη του διαγωνισμού

Με μια αναπάντεχη συνάντηση ξεκίνησε ο λαμπερός τελικός του "The Voice" αφού ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε την είσοδό του στη σκηνή συνοδευόμενος από τον Γιώργο Λιανό.
Αυτή η απρόσμενη συνύπαρξη των δύο αγαπημένων παρουσιαστών δημιούργησε ένα απολαυστικό debate και έθεσε τις βάσεις για μια αξέχαστη βραδιά.
Τι έκανε ο Γιώργος Λιανός backstage λίγο πριν βγει στη σκηνή;
Πηγή: skai.gr
