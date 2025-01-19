Τhe Voice of Greece: Η εντυπωσιακή έναρξη του διαγωνισμού

Με μια αναπάντεχη συνάντηση ξεκίνησε ο λαμπερός τελικός του "The Voice" αφού ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε την είσοδό του στη σκηνή συνοδευόμενος από τον Γιώργο Λιανό.

Αυτή η απρόσμενη συνύπαρξη των δύο αγαπημένων παρουσιαστών δημιούργησε ένα απολαυστικό debate και έθεσε τις βάσεις για μια αξέχαστη βραδιά.

Τι έκανε ο Γιώργος Λιανός backstage λίγο πριν βγει στη σκηνή;

Πηγή: skai.gr

