Από σταρ σε παραγωγό: Η Τζένιφερ Χάντσον στην αναβίωση του «Dreamgirls» στο Μπρόντγουεϊ

Η Τζένιφερ Χάντσον εντάχθηκε στην ομάδα παραγωγής του μιούζικαλ Dreamgirls στο Μπρόντγουεϊ. Η Χάντσον εντάσσεται στην ομάδα που θα αναβιώσει το έργο αφού κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο της ως Έφι Γουάιτ στην κινηματογραφική μεταφορά του Dreamgirls το 2006. Το μιούζικαλ έχει προγραμματιστεί για το Μπρόντγουεϊ αυτό το φθινόπωρο, σε σκηνοθεσία και χορογραφίες της Καμίλ Α. Μπράουν, χορογράφου του Hell’s Kitchen και της πιο πρόσφατης αναβίωσης του Gypsy.

Είναι η τρίτη φορά που η Χάντσον αναλαμβάνει την παραγωγή σε θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έγινε μέλος της λέσχης EGOT (των βραβευμένων με Emmy,Grammy, Oscar και Tony) μετά την ένταξή της στην ομάδα παραγωγής του A Strange Loop, το οποίο κέρδισε το βραβείο Tony του 2022 στην κατηγορία Καλύτερο Μιούζικαλ.

Με ντεμπούτο άλμπουμ της το 2009, κέρδισε συνέχεια βραβείο Grammy και το 2021 βραβεύθηκε με Emmy ως εκτελεστική παραγωγός της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Baba Yaga». Ήταν επίσης παραγωγός του θεατρικού Smash την περασμένη σεζόν.

«Πριν από είκοσι χρόνια, η ζωή μου άλλαξε για πάντα χάρη σε μια ταινία με τίτλο Dreamgirls. Στη βασισμένη στο εμβληματικό θεατρικό μιούζικαλ ταινία μου δόθηκε η ευκαιρία ζωής να υποδυθώ τη μία και μοναδική Έφι Γουάιτ - μια γυναίκα η ιστορία και η φωνή της οποίας παραμένουν διαρκής δύναμη στη ζωή μου. Είναι μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω στην εξαιρετική ομάδα παραγωγής πίσω από αυτή την ξεχωριστή, ανανεωμένη αναβίωση του μιούζικαλ Μπρόντγουεϊ και που βοηθάω στην επιστροφή του Dreamgirls στη σκηνή μέσα από την εμπνευσμένη σκηνοθεσία και τις χορογραφίες της Καμίλ Α. Μπράουν» δήλωσε η Χάντσον.

Το μιούζικαλ έκανε πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ το 1981 σε μουσική του Μάικλ Μπένετ, μουσική του Χένρι Κρίγκερ και στίχους του Τομ Έγιεν.

Πηγή: skai.gr

