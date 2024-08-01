Γιώργος Παπαδόπουλος-Γαλάτεια Βασιλειάδη: Το απίθανο Harry Potter party του γιου τους

Party για τα γενέθλια του μεγάλου τους γιου, Άγγελου, που έκλεισε τα έξι διοργάνωσαν ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

«Το αγγελούδι μας έγινε έξι χρόνων! Πραγματικά, δεν το πιστεύουμε πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος» έγραψε συγκινημένη η μαμά Γαλάτεια και συνέχισε:

«Τον Σεπτέμβρη θα πάει δημοτικό και έχω την εντύπωση ότι σαν χθες περπάτησε πρώτη φορά!

Σα νεράκι κυλάει ο χρόνος για αυτό πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή με τα παιδάκια μας τόσο έντονα για να χορτάσουμε αυτό το παιδικό αθώο χαρούμενο γέλιο τους!

Το ετήσιο πάρτι γενεθλίων του Αγγελάκου έγινε και φέτος και, ομολογώ, ήταν μαγικό σε έναν πραγματικά φανταστικό χώρο στη Βουλιαγμένη με γεμάτο θετική διάθεση και υπέροχους ανθρώπους, όπως και το theme που επέλεξε ο ίδιος ο Άγγελος: Harry Poter!

Έχω τόσους πολλούς ανθρώπους να ευχαριστήσω που χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα γινόταν πραγματικότητα. Και φυσικά, ένα ευχαριστώ στους μικρούς φίλους του Άγγελου που και φέτος ήταν εκεί και του έδειξαν την αγάπη τους»!

