Πολύ συχνά η Ιωάννα Τούνη δοκιμάζει στο TikTok της ό,τι γίνεται viral και παίζει παντού. Και το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί το πώς θα τελειώσει για σένα το 2024. Οι πιθανότητες που βγάζει πολλές και η Ιωάννα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από χθες, φυσικά με τον γιο της Πάρη για επαγγελματικές υποχρεώσεις της εταιρείας της, είπε να το δοκιμάσει.

Έκατσε χαλαρά στον καναπέ του σπιτιού της που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε κτίριο φιλέτο, άνοιξε το TikTok της και τσουπ...

