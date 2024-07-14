Κατερίνα Στικούδη: Ετοιμάζει τη βάπτιση του μικρού της γιου και μας συστήνει τη νονά

Γνωρίστηκαν πριν από χρόνια ως γειτόνισσες. Η Κατερίνα Στικούδη στα 20 της γνωστό μοντέλο ήδη τότε και η Ελένη Μπαχούμη παιδί.

Και παρά τα χρόνια που πέρασαν και τις αλλαγές κατοικίας όχι μόνο κράτησαν επαφή αλλά όσο μεγάλωνε και η Ελένη ερχόντουσαν ακόμα πιο κοντά. Και πλέον θα γίνουν και οικογένεια αφού η όμορφη δικηγόρος θα βαφτίσει τον δεύτερο γιο της τραγουδίστριας σε δυο περίπου μήνες. Τον Νικόλα, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Κατερίνα Στικούδη πως θα ονομαστεί ο μικρός, παίρνοντας το όνομα του πατέρα της.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.