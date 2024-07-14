Λογαριασμός
Κατερίνα Στικούδη: Ετοιμάζει τη βάπτιση του μικρού της γιου και μας συστήνει τη νονά

Μια φιλία χρόνων που πλέον γίνεται συγγένεια

Γνωρίστηκαν πριν από χρόνια ως γειτόνισσες. Η Κατερίνα Στικούδη στα 20 της γνωστό μοντέλο ήδη τότε και η Ελένη Μπαχούμη παιδί.

Και παρά τα χρόνια που πέρασαν και τις αλλαγές κατοικίας όχι μόνο κράτησαν επαφή αλλά όσο μεγάλωνε και η Ελένη ερχόντουσαν ακόμα πιο κοντά. Και πλέον θα γίνουν και οικογένεια αφού η όμορφη δικηγόρος θα βαφτίσει τον δεύτερο γιο της τραγουδίστριας σε δυο περίπου μήνες. Τον Νικόλα, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Κατερίνα Στικούδη πως θα ονομαστεί ο μικρός, παίρνοντας το όνομα του πατέρα της.

