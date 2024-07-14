Μιχάλης Ρέππας: Είδε την Άννα Παναγιωτοπούλου στον ύπνο του

Αποκαλυπτικός και συγκινητικός ο Μιχάλης Ρέππας σε συνέντευξή του στο Λοιπόν που κυκλοφορεί μίλησε για τη νέα σειρά που ετοιμα΄ζουν με τον Θανάση Παπαθανασίου, τις μεγάλες απώλεις της ζωής του που δεν μπορεί να αποδεχτεί και να διαχειριστεί ανάμεσά τους φυσικά και αυτή της Άννας Παναγιωτοπούλου που αποκαλύπτει πως είδε πρόσφατα στον ύπνο του, αλλά και το πιο βλακώδες λάθος στα επαγγελματικά τους. που πλέον αναγανωρίζει.

-Τι θα δούμε στην «Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» που από τη νέα σεζόν έρχεται στον Alpha;

«Πρόκειται για μια κωμωδία η οποία αντλεί τις ιστορίες της από τα δραματικά σίριαλ της ελληνικής τηλεόρασης».

-Έχετε αγωνία για το τι απήχηση θα έχει η νέα σας σειρά;

«Μέχρι να εκτεθεί κάτι στο κοινό, υπάρχει πάντα ο φόβος. Φυσικά και έχω αγωνία για το πώς θα πάει η σειρά. Έχω την πεποίθηση ότι περνώντας ο καιρός, αυτό το συναίσθημα μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Όταν είσαι μικρός, έχεις και λίγο άγνοια κινδύνου, δεν σε πολυνοιάζει το τι θα συμβεί» (γέλια).

-Από όλες τις σειρές που έχετε δημιουργήσει, υπάρχει κάποια που αγγίζει λίγο περισσότερο την καρδιά σας και την θυμάστε με μια νοσταλγία;

«Οτιδήποτε έχουμε κάνει με τον Θανάση Παπαθανασίου, το θυμάμαι με νοσταλγία, αλλά οπωσδήποτε τίποτα δεν μπορεί να πάρει στην καρδιά μου τη θέση που έχουν οι «Τρεις Χάριτες». Ήταν η γενέθλια δουλειά του Θανάση και μένα και ό,τι έχουμε κάνει από εκεί και πέρα το οφείλουμε στις Τρεις Χάριτες».

-Οπότε φαντάζομαι τις απώλειες της Άννας Παναγιωτοπούλου και της Μίνας Αδαμάκη θα δυσκολεύεστε να τις διαχειριστείτε…

«Και η Άννα Παναγιωτοπούλου και η Μίνα Αδαμάκη είναι απώλειες που δεν τις έχωσυνειδητοποιήσει. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Έχω χάσει και τους δυο γονείς μου εδώκαι αρκετά χρόνια και ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Έτσι λοιπόν δεν μου είναι εύκολο να δεχτώ μέσα μου ότι δεν θα ξανασυναντηθώ με την Άννα και τη Μίνα. Δεν το αποδέχομαι. Πρόσφατα, είδα την Άννα στον ύπνο μου. Είχαμε γράψει εγώ και ο Θανάσης λέει ένα μικρό κομμάτι για τον Λουδάρο και ένα για την Άννα. Της είπα να το κάνουμε μεγαλύτερο σόλο σε μια επιθεώρηση και εκείνη μου έλεγε: Ναι ναι να το κάνουμε».

-Ήταν σαν μεταφυσική εμπειρία…

«Δεν ξέρω. Εγώ το έζησα σαν μια κανονική κατάσταση, γιατί τέτοιου είδους συζητήσεις κάναμε συνέχεια με την Άννα, όσο ζούσε».

-Μετανιώσατε που όλα αυτά τα χρόνια δεν επιτρέπατε να προβληθούν οι «Τρεις Χάριτες» σε επανάληψη;

«Ναι, ήταν ένα βλακώδες λάθος μας να απαγορεύσουμε τις επαναλήψεις στις «Τρεις Χάριτες».Όποιος όμως παίρνει πολλές αποφάσεις, κάπου θα κάνει και λάθος. Δεν μπορείς και να μην αφήνεις στον εαυτό σου το περιθώριο να κάνει λάθος. Η ψηφιοποίηση ολοκληρώθηκε και είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψαν. Στα 20 χρόνια είχαμε γράψει 4 επεισόδια αστυνομικής υφής για τις «Τρεις Χάριτες» αλλά δεν γυρίστηκαν ποτέ».

-Υπάρχει κάποια σκηνή από τις «Τρεις Χάριτες» που ξεχωρίζετε;

«Στην σκηνή που η Άννα Παναγιωτοπούλου παθαίνει λουμπάγκο, γελούσα και εκείνη είχε θυμώσει. Ένα από τα πιο δύσκολα γυρίσματα ήταν αυτό στην παραλία, έπαθαν εγκαύματα και οι τρεις. Με συγκινεί η σκηνή που οι «Τρεις Χάριτες» παίζουν τις τρεις αδερφές του Τσέχωφ. Από τα επεισόδια που θυμάμαι, είναι αυτό με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου ως βαφτισιμιά.

Επίσης η τελευταία σκηνή που γυρίσαμε ήταν η τελευταία του σίριαλ. Η πρώτη σκηνή της σειράς με τη Νένα και τη Μίνα, ήταν και η πρώτη που γυρίσαμε. Τα κορίτσια ήταν πολύ ευσυγκίνητα και δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε την τελευταία σκηνή».

-Μετά από τόσες επιτυχίες, μπορείτε να πείτε ότι έχετε κάνει κομπόδεμα και περιουσία, οπότε δεν χρειάζεται να δουλέψετε;

«Πρώτον δεν έχω ούτε κομπόδεμα, ούτε περιουσία. Έχω ένα σπίτι και ένα εξοχικό, δεν παραπονιέμαι, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να πω ότι από εδώ και στο εξής δεν θα δουλέψω ξανά. Και να μπορούσα όμως, ακόμη κι αν είχα κερδίσει για παράδειγμα το λαχείο, δεν θα σταματούσα να δουλεύω. Δεν ξέρω, μου αρέσει να είμαι χρήσιμος στους άλλους. Μπορεί να πέσουν οι ρυθμοί της παραγωγής στο μέλλον, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ θα σταματήσω αυτή τη δουλειά».

