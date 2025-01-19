Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα πρώτα βήματα της Άννας Βίσση πρόβαλε η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;». Πρόκειται για εμφάνιση της τραγουδίστριας το 1973, όταν σε ηλικία 15 ετών έκανε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι. Η τραγουδίστρια εκείνη την περίοδο αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα, για να συνεχίσει το σχολείο, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία.

«Φεύγω για την Αθήνα, όπου θα συνεχίσω το σχολείο και παράλληλα θα παρακολουθήσω μουσική. Έχω ήδη υπογράψει συμβόλαιο με μια γνωστή ελληνική εταιρεία δίσκων», είπε τότε η Άννα Βίσση. Στη συνέχεια ερμήνευσε το τραγούδι «Θέλω αλλά πώς (Μαύρο χελιδόνι), στο οποίο τη συνόδευε παίζοντας πιάνο η αδελφή της Λία.

Πηγή: skai.gr

