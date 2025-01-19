Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα πρώτα βήματα της Άννας Βίσση πρόβαλε η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;». Πρόκειται για εμφάνιση της τραγουδίστριας το 1973, όταν σε ηλικία 15 ετών έκανε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι. Η τραγουδίστρια εκείνη την περίοδο αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα, για να συνεχίσει το σχολείο, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία.
«Φεύγω για την Αθήνα, όπου θα συνεχίσω το σχολείο και παράλληλα θα παρακολουθήσω μουσική. Έχω ήδη υπογράψει συμβόλαιο με μια γνωστή ελληνική εταιρεία δίσκων», είπε τότε η Άννα Βίσση. Στη συνέχεια ερμήνευσε το τραγούδι «Θέλω αλλά πώς (Μαύρο χελιδόνι), στο οποίο τη συνόδευε παίζοντας πιάνο η αδελφή της Λία.
- The Voice of Greece: Ο μεγάλος τελικός - 8 διαγωνιζόμενοι φτάνουν πιο κοντά στο όνειρο και διεκδικούν τον τίτλο
- Τhe Voice of Greece: H Μαρίνα Σάττι μιλάει αποκλειστικά στο skai.gr λίγο πριν ανέβει στη σκηνή (Βίντεο)
- The Voice of Greece: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μας μιλάει αποκλειστικά λίγο πριν τον μεγάλο ημιτελικό
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.