Power of Love: Διπλή ανάκριση απόψε στις 00:45- Δείτε το τρέιλερ

Power of Love, με την Κατερίνα Καραβάτου

Power of Love στον ΣΚΑΪ: Διπλή ανάκριση απόψε

Όσα είπε εχθές ο Δημήτρης στο Power of Love στον ΣΚΑΪ ενόχλησαν την Κλαούντια που του ζήτησε εξηγήσεις.

Τα γράμματα του Jason συγκίνησαν τα κορίτσια ενώ η Μαρίνα δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωθε.

Απόψε είναι η σειρά του Δημήτρη να καθίσει στην καρέκλα του ανακριτή στο Power of Love!

Οι δύσκολες ερωτήσεις είναι πολλές και οι απαντήσεις ξαφνιάζουν. Ποια γυναίκα τον ταρακούνησε συναισθηματικά μέσα στο παιχνίδι; Υπάρχει κάτι που να μετανιώνει; Υπήρξε στιγμή που να ένιωσε κάτι ερωτικό για τη Σωτηρία;

Σειρά για την καρέκλα του ανακριτή έχει ο Γιώργος και οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή! Υπήρξε συναίσθημα για τη Νίκη; Ποια είναι η γνώμη του για τη Σωτηρία; Θα κρατήσει η σχέση του με τη Μαρίνα; Υπάρχει τελικά κλίκα;

Μία ακόμα αποχώρηση αφήνει τα κορίτσια και τα αγόρια με ανάμεικτα συναισθήματα.

Δείτε το trailer­­:

#PowerOfLoveGR

