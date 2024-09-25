Παγκάκι για... πεθερές στην Εύβοια: Ένα «μνημείο» για απανταχού βασανισμένους

Viral πρόκειται να γίνει το δίχως άλλο ένα «εναλλακτικό μνημείο» στην Εύβοια με «μηνύματα ουσίας» για πολλούς και πολλές «βασανισμένους» και «βασανισμένες».

«Εμπνευσμένος καλλιτέχνης» ή για άλλους «πρακτικούς νους» δημιούργησε ειδικότερα το παγκάκι της πεθεράς με τις φωτογραφίες από το σημείο να κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας γέλιο.

Πρόκειται για μια σύνθεση από δύο καρέκλες οι άκρες των οποίων έχουν δεθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κάθε εξωτερικό μπράτσο τους να ενώνεται με τις άκρες ενός διχαλωτού δέντρου και το όλο δημιούργημα να παραπέμπει σε… σφεντόνα.

Η γουστόζικη σύνθεση πρόκειται αναμφίβολα να γίνει «σημείο συνάντησης» απανταχού βασανισμένων «πεθερόπληκτων» αφού όπως χαρακτηριστικά παρατηρούν οι χρήστες του διαδικτύου κάνοντας χιούμορ έχει… «βαθύ νόημα».

Αν είστε λοιπόν κι εσείς… «πονεμένοι» και θέλετε να το επισκεφθείτε προκειμένου «να αποτίσετε τον δικό σας φόρο τιμής» βρίσκεται στο χωριό Ανδρογιαννούς και Δέντρων στο δήμο Κύμης Αλιβερίου.

Οι Ανδρωνιάνοι ή Ανδρονιάνοι είναι χωριό του δήμου Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχουν 390 κατοίκους.

Είναι κτισμένοι σε υψόμετρο 260 μέτρα, στους βορειοανατολικούς πρόποδες των Κοτυλαίων και νοτιοδυτικά της Κύμης.

Στο χωριό διατηρούνται ακόμη πολλά από τα πετρόκτιστα σπίτια του 19ου αιώνα. Ο κεντρικός ναός του χωριού, αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου, χτίστηκε το 1875 από πέτρα Βιτάλων.

Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται βρύση.

Στη θέση Τρίκλινος βρίσκεται ο εγκαταλελειμμένος Μύλος του Σάντα.

Στην περιοχή αυτή πέρα από τον νερόμυλο βρίσκονται και δύο πέτρινα τοξωτά γεφύρια των τελών του 19ου αιώνα για την επικοινωνία του μύλου με τα διπλανά χωριά. Έχουν κατασκευαστεί από Ηπειρώτες τεχνίτες.

Στο όρος Εφταός βρίσκεται σπήλαιο το οποίο είναι γνωστό ως Αγία Τριάδα, λόγω της εικόνας που υπάρχει εκεί.

Διαθέτει πλούσιο σταλακτιτικό διάκοσμο.

Το όρος Εφταός, όπως και τα γειτονικά του καλύπτεται από ελατοδάσος.

