Survivor: Δεύτερο αγώνισμα επιλογής- Απόψε στον ΣΚΑΪ 

Οι Πράσινοι εχθές στο Survivor στον ΣΚΑΪ σημείωσαν μία σημαντική νίκη και επέλεγαν να φέρουν στην ομάδα τους την αδελφή της Βίκυς, τη Μαίρη Πετεινάρη.

Οι δύο αδελφές ενώθηκαν και πλέον καταστρώνουν μαζί τη στρατηγική τους η οποία όπως φαίνεται εστιάζει στον εξοστρακισμό του Απόστολου. 

Ο Βλαδίμηρος από την άλλη πλευρά ήταν η επιλογή της Κίτρινης ομάδας που υποχρεώθηκε να επιλέξει ανάμεσα στους δύο άνδρες. 

Οι «Άλλοι» απαρτίζονται πλέον από τρία άτομα και απόψε Τίγρεις και Αετοί αγωνίζονται για να εξασφαλίσουν το δικαίωμα της πρώτης επιλογής. Ποιος θα πάρει τη νίκη και ποιο θα είναι το πρόσωπο από τους «Άλλους» που θα βρεθεί ξαφνικά εκτός Survivor

Η Γεσθημανή κάνει μία ανακοίνωση που βυθίζει στη θλίψη τους Survivors… 

Δείτε το τρέιλερ 

Πηγή: skai.gr

