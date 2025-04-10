Το «ορεινό στολίδι» της Αρκαδίας, η Δημητσάνα φιλοξενεί σήμερα, Πέμπτη 10 Απριλίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τον παραδοσιακό οικισμό με τα πέτρινα αρχοντικά, τη μοναδική φυσική ομορφιά και θέα και το ένδοξο ιστορικό παρελθόν.

Πόσο απέχει η ευτυχία από την πραγματικότητα; Ελάχιστα, αν κανείς δει στα μάτια και ακούσει το ζευγάρι των Αθηναίων που εγκατέλειψε την πρωτεύουσα για τη γοητευτική Δημητσάνα. Ένα μαγαζάκι με προϊόντα διατροφής από διάφορους μικροπαραγωγούς που κουβαλούν ιστορία στεγάζει τη νέα ζωή ηρεμίας.

Ο Λούσιος Ποταμός τροφοδοτεί με τα νερά του το Μουσείο Υδροκίνησης της Δημητσάνας. Η εντυπωσιακή αποκατάσταση της νεροτριβιάς και του αλευρόμυλου, μας αναπαριστούν έναν άλλο κόσμο με απλότητα που τον έζησαν οι πρόγονοί μας. Στον ίδιο χώρο και ένας μπαρουτόμυλος με πολλά μυστικά του Αγώνα.

Η Μεγαλόπολη πληρώνει ακόμα το τίμημα για την παύση λειτουργίας του λιγνιτικού σταθμού που «ζούσε» χιλιάδες οικογένειες. Παρότι στην περιοχή δημιουργείται το μεγαλύτερο πάρκο φωτοβολταϊκών, το "τραύμα" στο περιβάλλον παραμένει ανοιχτό.

Δυο νεαρά αδέλφια ταξιδεύουν το Άστρος Κυνουρίας στον κόσμο, μέσα από το όραμα και το έργο τους. Ο Κωνσταντίνος και η Φαίδρα που λόγω του παππού τους μεγάλωσαν μέσα στο καΐκι, μπήκαν στη λίστα Forbes με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών. Ψαρεύουν μαζί με τους επισκέπτες του τόπου και επιχειρούν όχι μόνο να κάνουν τον τόπο διεθνή αλιευτικό προορισμό αλλά και να δημιουργήσουν το πρώτο -παγκοσμίως- σκάφος με πλήρη προσβασιμότητα για όλες τις αναπηρίες.

Την Παρασκευή 11 Απριλίου, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στην Αρκαδία και βγαίνει ζωντανά από την Τρίπολη.

