Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Τι συνέβη;

Πληθαίνουν τα κρούσματα των celebrities που ανακαλύπτουν πως επιτήδειοι χρησμοποιούν το όνομά τους και την εικόνα τους στα Social Media παριστάνοντας πως είναι αυτοί και ζητώντας χρήματα από όποιον "μασήσει" στην απάτη τους.

Το νέο trend απάτης έχει να κάνει με VIP προνόμια μέλους που "αγοράζουν" και όχι με λίγα χρήματα. Στην περίπτωση του ή των απατεώνων που παριστάνουν την Άλκηστις Πρωτοψάλτη το ποσό που ζητάνε είναι 500 Ευρώ. Καθόλου ευκαταφρόνητο.

Ευτυχώς κάποιος ή κάποια από τα υποψήφια θύματα είχε την ευφυία να ρωτήσει την ίδια στο επίσημο προφίλ της αν όντως ισχύει αυτό το membership και ευτυχώς εκείνη ανοίγει τα μηνύματά της προφανώς και από αυτούς που δεν ακολουθεί -εκτός κι αν έτυχε να πλευρίσουν φίλο ή φίλη της- και αντέδρασε άμεσα.

Όχι μόνο απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το θέμα αλλά φρόντισε να ενημερώσει και το κοινό της δημόσια για να μην την πατήσουν άνθρωποι και χάσουν τα χρήματά τους.

