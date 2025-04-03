Καλεσμένος του Σταύρου Θεοδωράκη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» βρέθηκε ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξανδρος Λυκουρέζος, και μίλησε για τον γάμο του με τη Ζωή Λάσκαρη, τη σχέση του με τα παιδιά του αλλά και τη νέα σύντροφό του.

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, που είναι πλέον 91 ετών, αφηγήθηκε στον δημοσιογράφο διάφορες πτυχές της πολυτάραχης ζωής του: «Η Ζωή Λάσκαρη ήρθε στο γραφείο μου, έτσι τη γνώρισα. Έμεινα έκπληκτος από την ομορφιά της. Ήξερα ότι ήταν σταρ, αλλά δεν είχα δει ποτέ ταινία που έπαιζε».

«Στην αρχή σκέφτηκα να διατηρήσω μια επαγγελματική σχέση μαζί της ή να επιχειρήσω και μια προσωπική επαφή. Επέλεξα το δεύτερο, έτσι την πήρα τηλέφωνο να της πω να πάμε να φάμε και το δέχτηκε. Πήγαμε για φαγητό στου Ζαφείρη στην Πλάκα. Μετά το ραντεβού πήγαμε σπίτι μου, περάσαμε μερικές ώρες μαζί και από εκεί ξεκίνησε ο δεσμός μου με τη Ζωή. Αυτή η αρχή ήταν όμορφη, μοναδική, από εκεί ξεκίνησε η σχέση μας και διήρκεσε - με μπουνάτσες και φορτούνες - μέχρι την ημέρα που “έφυγε” στον ύπνο της», εξομολογείται στη συνέχεια.

Σχετικά με τις απιστίες είπε: «Η λέξη “απατώ” δεν μου αρέσει. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι η Ζωή ήταν το απόλυτο θηλυκό. Υπήρχε αυτή η αδυναμία, η οποία τελικά, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, βλέπω ότι τα περισσότερα ήταν άστοχα. Ήταν χαμένος χρόνος, δεν σήμαινε τίποτα. Ήταν χούι, ναι μου άρεσε να έχω μια περιπέτεια παράλληλα με τη Ζωή. Όταν το μάθαινε βέβαια η Ζωή, οι εκρήξεις της ήταν πολύ σκληρές. Όχι δεν ήταν ανεκτική, αντιθέτως ήταν πολύ αυστηρές και σκληρές οι αντιδράσεις της. Είχε δίκιο, όλος αυτός ο χρόνος που σπατάλησα. Μου άρεσε το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι κερδίζεις ή χάνεις, εγώ σε αυτό χάνω, δεν κερδίζω».

Για τον θάνατο, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος ανέφερε: «Αυτό που με ταράζει και με απασχολεί είναι η διαδικασία του θανάτου. Η διαδικασία μέχρι να φτάσεις εκεί, ναι με φοβίζει. Δεν έχω πνευματική φθορά, αλλά έχω σωματική φθορά. Έχω ακόμα διαύγεια και στοιχεία εφηβείας», είπε. «Ο καθένας είναι υπόλογος απέναντι στον εαυτό του. Ό,τι κεραυνός με έχει βλάψει, πληγώσει ή αποζημιώσει, προέρχεται από εμένα τον ίδιο», παραδέχτηκε.

Αναφέρθηκε και στην τωρινή σύντροφό του λέγοντας ότι «η Τζένη Οικονόμου μου δίνει την ανάσα που έχω ανάγκη σήμερα. Η μοναξιά είναι ένα πολύ σκοτεινό τούνελ».

Τέλος, για την κόντρα της Αίθρας Λυκουρέζου και της Μάρθας Κουτουμάνου, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έχει μετανιώσει που δεν ασχολήθηκε περισσότερο με τα παιδιά του.

«Έχω περισσότερο άγχος για αυτά που δεν έκανα και μπορούσα να κάνω στη ζωή μου. Θα έπρεπε να είχα ασχοληθεί περισσότερο με τα παιδιά μου, δεν έδωσα τον απαραίτητο χρόνο και αυτό είναι ένα κενό, που κατά καιρούς με απασχολεί, το νιώθω, με πληγώνει».

Πηγή: skai.gr

