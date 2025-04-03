Ο Γιάννης Κότσιρας γίνεται ραδιοφωνικός παραγωγός του ΜΕΝΤΑ 88

Την Κυριακή 6 Απριλίου στις 10.00 το πρωί, ο Γιάννης Κότσιρας γίνεται ραδιοφωνικός παραγωγός του Μέντα 88 και παρουσιάζει τα πολυσυζητημένα ΜΕΝΤΑ ICONS.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής μοιράζεται προσωπικές ιστορίες και μας παρουσιάζει σε αντίστροφη μέτρηση τα 10 κορυφαία τραγούδια της καριέρας του, όπως τα ψήφισαν –κατά χιλιάδες- οι ακροατές του Μέντα 88 στην online ψηφοφορία των ΜΕΝΤΑ ICONS.

Πρόκειται για μια καινοτόμα ιδέα της ομάδας του Μέντα 88, ένα ξεχωριστό και διαδραστικό τρόπο για να «γιορτάσουμε» τις σπουδαίες προσωπικότητες της μουσικής μας, μέσα από τις εκπομπές που δημιουργούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της μαζί με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού.

Τα podcasts των ΜΕΝΤΑ ICONS έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Χάρις Αλεξίου, ενώ είναι διαθέσιμα στο www.menta88.gr και την αντίστοιχη ενότητα.

Πηγή: skai.gr

