Οι Muse ανέβαλαν την επερχόμενη συναυλία τους στην Κωνσταντινούπολη μετά το συνεχιζόμενο μποϊκοτάζ της διοργανώτριας εταιρείας DBL Entertainment. Το συγκρότημα σε ανάρτηση στο X/Twitter στην αρχή της εβδομάδας, ανακοίνωσε ότι θα έδινε συναυλία στην πόλη στις 11 Ιουνίου και ότι τα εισιτήρια θα κυκλοφορούσαν από σήμερα.

Ωστόσο, η είδηση προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις από πολλούς θαυμαστές και καλλιτέχνες, οι οποίοι ενθάρρυναν το συγκρότημα να ακυρώσει τη συναυλία εν μέσω καταγγελιών για τον διοργανωτή της συναυλίας.

After careful consideration and hearing the feedback from our fans whilst fully respecting their concerns, our show in Istanbul will be now postponed until 2026 so we can ensure DBL Entertainment will not be involved.



Thank you for your ongoing support, it means everything to… — muse (@muse) April 2, 2025

Ο Αμπντουλχαντίρ Εζκάν, επικεφαλής της τουρκικής εταιρείας που διοργανώνει τη συναυλία, DBL Entertainment χαρακτήρισε σε ανάρτηση στο Χ τους συμμετέχοντες σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που καλούσαν σε μποϊκοτάζ της EspressoLab –η οποία είναι μια άλλη εταιρεία με την οποία συνδέεται– «προδότες», κάτι που πυροδότησε εκτεταμένη κριτική και εκκλήσεις σε καλλιτέχνες να κόψουν τους δεσμούς με τις εταιρείες του.

Οι Muse ενημέρωσαν τους θαυμαστές ότι η συναυλία θα αναβληθεί για ένα χρόνο, αφού ενημερώθηκαν για τα γεγονότα.

«Μετά από προσεκτική εξέταση και παρακολούθηση των σχολίων από τους θαυμαστές μας, καθώς σεβόμαστε πλήρως τις ανησυχίες τους, η συναυλία μας στην Κωνσταντινούπολη θα αναβληθεί τώρα για το 2026, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η DBL Entertainment δεν θα εμπλακεί», έγραψαν σε ανάρτησή τους στο X/Twitter χθες.

«Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας, σημαίνει τα πάντα για εμάς. Τα λέμε το 2026!», πρόσθεσαν. Η ακριβής ημερομηνία για την επαναπρογραμματισμένη συναυλία του 2026 αναμένεται να κοινοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Από τις 19 Μαρτίου στην Τουρκία πραγματοποιούνται αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για τη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θαυμαστές κάλεσαν επίσης τον Ρόμπι Γουίλιαμς να ακυρώσει τη συναυλία του που διοργανώνεται στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.