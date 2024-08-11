Νίκος Μουτσινάς: Και κούνια -ξανά- και zipline και αγκαλιές με ελεφαντάκια!

Τι να πούμε άλλο πια για το ταξίδι του Νίκου Μουτσινά με τον Κωνσταντίνο Δέδε στο Μπαλί; Είναι πραγματικά ονειρικό. Οι δύο φίλοι έχουν βάλει στο πρόγραμμα καταπληκτικά σημεία να επισκεφθούν και κάθε μέρα τοςυ εκεί είναι γεμάτη εμπειρίες.

Χθες βρέθηκαν σε ένα εκπληκτικό πάρκο δραστηριοτήτων πνιγμένο στο πράσινο με κούνιες πάνω από την κοιλάδα και ziplines και σημεία για φωτογραφήσεις. Κανονικό εργοτάξιο τουριστών. Και τα έκαναν όλα.

