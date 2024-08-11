Ελένη Φιλίνη: «Δεν ήθελα να παντρευτώ και να χωρίσω»

Μια εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή και τις αποφάσεις που πήρε στην πορεία της ζωής της έδωσε η Ελένη Φιλίνη.

Η ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της στον Παναγιώτη Βαζαίο, στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και αποκάλυψε μεταξύ άλλων πόσο της έλειψε από τη ζωή της ο πατέρας της που ξενιτεύτηκε για να εργαστεί στο εξωτερικό όταν εκείνη ήταν 7 χρονών και αυτό τη στιγμάτισε και πλέον πιστεύει πως έπαιξε και μεγάλο ρόλο στην απόφασή της να μην προχωρήσει σε γάμο παρά το γεγονός οτι έζησε μεγάλους έρωτες.

-Ο έρωτας τι ρόλο έπαιζε στη ζωή σου;

«Τεράστιο ρόλο. Ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη. Έχω ζήσει μεγάλους έρωτες. Έχω ερωτευθεί και με έχουν ερωτευθεί. Είχα σχέσεις μακροχρόνιες που κρατούσε η κάθε μία μέχρι και έξι χρόνια μπορώ να σου πω. Πολύ θα ήθελα να βρω τον απόλυτο έρωτα, αν τον έβρισκα, θα τον κρατούσα στη ζωή μου».

-Με κανέναν από αυτούς τους συντρόφους δεν έφτασες κοντά στα σκαλιά της εκκλησίας;

«Έφτασα πολύ κοντά στον γάμο, αλλά ένιωθα ότι αύριο-μεθαύριο θα τελείωνε. Δεν ήθελα να παντρευτώ και να χωρίσω. Δεν το θεωρώ καθόλου ταμπού. Δεν το ήθελα στην περίπτωση που είχα ένα παιδί, αν δεν ήταν το θέμα του παιδιού στη μέση, θα έκανα δέκα γάμους… Βεβαίως μπορείς να χωρίσεις, αν έχεις σχέσεις, χωρίζεις. Το ίδιο και η σχέση η μακροχρόνια, γάμος δεν είναι; Για το παιδί...

Ίσως επειδή εμένα μου έλειψε ο μπαμπάς μου, δεν ήταν θέμα χωρισμένων, αλλά εμένα μου έλειψε ο μπαμπάς μου. Δεν ήθελα λοιπόν να συμβεί κάτι και να αισθανθεί το παιδί έτσι όπως ένιωσα εγώ. Με αυτή την έννοια δεν ήθελα να χωρίσω. Ξέρω τι σημαίνει να στερείσαι και να χάνεις έναν γονιό όταν είσαι παιδί, που τον έχεις ανάγκη. Όταν μεγαλώσεις δεν έχεις πρόβλημα, είναι αλλιώς τα πράγματα...

Ο πατέρας μου ξενιτεύτηκε όταν ήμουν 7 χρονών γιατί έπρεπε να δουλέψει και να μας μεγαλώσει και τον ξαναβρήκα στα 20 μου. Είχα αδυναμία στον πατέρα μου, στερήθηκα την παρουσία του. Δεν του εξέφρασα ποτέ πόσο μου έλειψε».

-Υπήρξε σύντροφός σου που σου επέβαλε να σταματήσεις την δουλειά σου προκειμένου να μείνεις μαζί του;

«Ναι είχε συμβεί αυτό πολλές φορές. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως ν’ αφήσω τη μεγάλη μου αγάπη για να μείνω με έναν άντρα. Για μένα η δουλειά μου είναι οξυγόνο. Δεν μπορούσα να το κάνω εγώ αυτό. Για έναν μεγάλο έρωτα μπορεί να τα άφηνα όλα, όχι όμως για οικονομικούς λόγους».

-Έχεις δεχτεί δώρα ακριβά από τους συντρόφους σου;

«Δεν έδινα ποτέ καμία σημασία. Δεν είχαν αξία στη ζωή μου αυτά τα πράγματα. Δύο σύντροφοί μου που είχα μαζί τους σχέση πάνω από έξι χρόνια, μου πρότειναν να μου αγοράσουν δικό μου θέατρο, τους είπα ότι αν συμβεί αυτό, τελειώσαμε! Είμαι απόλυτη σ’ αυτά τα πράγματα, δεν ήθελα ποτέ να εξαρτώμαι οικονομικά από κανέναν και δεν μου άρεσε να χρωστάω»

