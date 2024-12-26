Άγρια κόντρα Σοϊλέδη-Παπαδόπουλου Χριστουγεννιάτικα για όσα είπε ο δεύτερος για εκείνον και την Αντωνά

Η νέα κόντρα στη showbiz ξέσπασε απρόσμενα και από μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και προβλήθηκε χθες. Σε αυτήν ο πετυχημένος ζαχαροπλάστης ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε και στον Άρη Σοϊλέδη παίρνοντας ανοιχτά θέση υπέρ της Μαρίας Αντωνά.

«Ήμουν από τους πρώτους που είχα πει ότι ο Άρης Σοϊλέδης στρίβει δια του αρραβώνος. Το ‘χα πει πάνω σε μία πλάκα αλλά να που η πλάκα έγινε αλήθεια. Με πονάει αυτό, ήταν μία δύσκολη προδοσία. Η κοπέλα του αφιέρωνε νίκες στο Survivor κι εκείνος εδώ έκανε τη ζωή του. Ένας άνθρωπος που έχει προδώσει μια φορά θα ξαναπροδώσει. Και ο άνθρωπος που είναι μαζί με τον Άρη Σοϊλέδη τώρα θα πρέπει να φοβάται μην προδοθεί όπως προδόθηκε η προηγούμενη» ήταν τα λόγια του.

Αντιλαμβάνεστε πως όταν τα είδε ο Άρης Σοϊλέδης έγινε τούρμπο. Τούρμπο μεν, κόσμιος δε, έστειλε και ευχή αλλά «κάρφωσε» κι αυτός με τη σειρά του:

«Κωστάκη τι έγινε χρονιάρες μέρες δεν πουλάνε οι κουραμπιέδες και είπες να βγεις να πεις για μένα και την ζωή μου χωρίς να έχεις την παραμικρή ιδέα; Μήπως και σε θυμηθεί κανένας;;;

Ρίξε άχνη εκεί, φτιάξε καμιά δίπλα, κοίτα τα παιδάκια σου και άσε τους άλλους. Ούτε καν γνωριζόμαστε. Καλά Χριστούγεννα» έγραψε σε ένα story αργά χθες το βράδυ και προς το παρόν το θέμα έληξε εκεί.

