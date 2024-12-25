Οι ευχές του Παπακαλιάτη για τα Χριστούγεννα θα μπορούσαν να είναι σκηνή σε σειρά του

Στην άλλη άκρη του Ωκεανού περνάει τις γιορτές ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Στο cosy σπίτι του στο West Hollywood με βόλτες στο Beverly Hills και τη Santa Monica και πολύ δουλειά.

Εκτός από τα ραντεβού που κάνει για διάφορα πράγματα -η επιτυχία του Maestro και η είσοδός του παγκόσμια στο Netflix άνοιξε πόρτες για τον Έλληνα δημιουργό- παράλληλα με το laptop δίπλα του και το τζάκι αναμμένο -για ατμόσφαιρα, με το κοντομάνικο κυκλοφορεί- βρίσκει σίγουρα έμπνευση.

Διαβάστε ακόμα : Ανίτα Μπραντ: «Η μαύρη καρέκλα στο πλάι της θερμοκοιτίδας έχει ακούσει τόσες προσευχές, όσες δεν μπορεί κανείς να μετρήσει»

Εκεί είναι η lalaland του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και παρά το γεγονός οτι υπήρχαν φήμες που τον ήθελαν να περνάει τα Χριστούγεννα καλεσμένος στο ράντσο του Ελληνικής καταγωγής Συν-Διευθύνοντα Συμβούλου της πλατφόρμας του Netflix, Ted Sanandos, ο Χριστόφορος παραμένει προς το παρόν στο L.A.

Και από εκεί έστειλε σε όλο τον κόσμο τις ευχές του με ένα βίντεο προσεχτικά σκηνοθετημένο σαν να ήταν σκηνή από κάποια σειρά του. Που θα μπορούσε άνετα και να είναι.... με τίτλο... The Californian Christmas Wishes..

.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.