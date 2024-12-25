Δούκισσα Νομικού: Σπάνια οικογενειακή φωτογραφία από τον εξωτικό προορισμό που περνάνε τα Χριστούγεννα

Τους αγαπούν τους εξωτικούς προορισμούς, Και η Δούκισσα Νομικού και ο σύζυγός της Δημήτρης Θεοδωρίδης και τα δύο τους παιδιά, Σάββας και Αναστασία. Έχουν επισκεφθεί αρκετούς τα τελευταία χρόνια ως οικογένεια και η αλήθεια είναι πως αν έχεςι τη δυνατότητα να ζήσεις το καλοκαίρι μέσα στον χειμώνα έχει άλλη γλύκα.

Διαβάστε ακόμα : Το κορεάτικο σουξέ που έφερε σύγχυση στην Ελεονώρα Μελέτη Χριστουγεννιάτικα

Όχι οτι δεν επιλέγουν και δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς. Αυτή τη φορά ψήφισαν...άμμο και καλοκαιρινά για τα οικογενειακά τοςυ Χριστούγεννα. Και ναι μεν δεν αποκάλυψαν που βρίσκονται, αλλά όλο το περιβάλλον γύρω τους αλλά και το γεγονός ότι φοράνε ελαφριά ρούχα - η Δούκισσα και η κόρη της Αναστασία καλοκαιρινά φορέματα- αλλά και η άμμος που φαίνεται γύρω από το Χριστουγεννιάτικο φωτισμένο κουτί δώρου που μπήκαν γα να ποζάρουν οικογενειακά, δείχνει πως εκεί που βρίσκονται, είναι κατακαλόκαιρο.

«Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα! Με υγεία, αγάπη, φως, ζεστασιά. Να θυμόμαστε πως η ουσία βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε ✨

Με εκτίμηση, Δ. Δ. Σ. Α.» έγραψε η Δούκισσα βάζοντας τα αρχικά όλων των μελών της οικογένειάς τους στο ποστ που έκανε μοιραζόμενη με τον κόσμο μια σπάνια οικογενειακή στιγμή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.