Αφροδίτη Σημίτη: «Έχασα» τον πατέρα μου όταν ήμουν 11 ετών και πρόσφατα και τη μητέρα μου - «Χείμαρρος» η ραδιοφωνική παραγωγός… (video)

Την Αφροδίτη Σημίτη υποδέχτηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 1 Ιουνίου 2025, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός «άνοιξε» την καρδιά της και μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, Αλκιβιάδη Μητσοτάκη, ενώ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν η συζήτηση πήγε στους γονείς της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εφηβεία της.

Η αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε ότι ο πατέρας της «έφυγε» από τη ζωή όταν εκείνη ήταν 11 χρόνων, μια απώλεια, όπως εξήγησε, η οποία «σημάδεψε» την παιδική της ηλικία. Η μητέρα της δεν κατάφερε να σταθεί δίπλα της συναισθηματικά, καθώς αντιμετώπιζε κατάθλιψη, ενώ η Αφροδίτη Σημίτη αποκάλυψε ότι την «έχασε» πρόσφατα. Επίσης, η ίδια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τον Πέτρο Κωστόπουλο για τη στήριξή του σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

«Τα χρωστάω όλα στον Πέτρο Κωστόπουλο, αν και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον έχουν άχτι, γιατί τους χρωστάει, εγώ του χρωστάω. Είχα μεγάλη αγωνία μην με απολύσει, είχα ανασφάλεια λόγω δύσκολων παιδικών χρόνων. Έχασα τον μπαμπά μου όταν ήμουν 11 χρόνων. Η μητέρα μου δεν μπορούσε να με στηρίξει, γιατί έπεσε σε κατάθλιψη. Πρόσφατα έχασα και εκείνη. Ο Πέτρος Κωστόπουλος κατάλαβε στα 18 μου ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί μου, με πήρε από χέρι και μου είπε ότι δεν είναι κακό να δω έναν ειδικό και με έστειλε σε κάποιον».

Για τον γάμο της και τη γνωριμία με τον Αλκιβιάδη Μητσοτάκη η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν ένας φίλος που ήθελε να με συστήσει στον σύζυγό μου. Όμως εκείνος δεν πρόλαβε να μας γνωρίσει, γιατί εγώ τον συνάντησα στην τουαλέτα και γνωριστήκαμε μεταξύ μας. Ο Κώστας Σημίτης ήταν πρώτος ξάδελφος του πατέρα μου, αλλά δεν είχαμε ιδιαίτερες επαφές. Τα πεθερικά μου μένουν μεσοτοιχία με την οικογένεια Σημίτη στους Αγίους Θεοδώρους», περιέγραψε η Αφροδίτη Σημίτη.

«Στον γάμο μας συνέβησαν αρκετά παρατράγουδα. Πήγαμε στην Κρήτη με τον Άλκη για να παντρευτούμε κρυφά, αλλά πάνω από τη δική μας αγγελία, στην «Εστία», βρισκόταν η αγγελία γάμου του Χρήστου Ζαμπούνη και έτσι το έμαθαν όλοι. Οι φίλοι μας έβαζαν στοίχημα για το πόσο θα κρατήσει ο γάμος μας, επειδή γνωριζόμασταν μόνο 5 μήνες. Φέτος, συμπληρώνουμε 19 χρόνια», ανέφερε με νόημα η ραδιοφωνική παραγωγός.

