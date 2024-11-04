Το Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού γνωμοδότησε ομοφώνως θετικά, επί των μελετών -αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής- που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργική αποκατάσταση του Μουσείου Ζακύνθου.

Ο προϋπολογισμός των μελετών ανέρχεται σε 940.000 ευρώ, και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΟ.

Το κτήριο του Μουσείου έχει συνολικό εμβαδόν 1.780 τ.μ., μαζί με τη στοά, και βρίσκεται στην πλατεία Διονύσιου Σολωμού.

Στεγάζει εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια συντήρησης αρχαιολογικών ευρημάτων, γραφειακούς χώρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, καθώς και δευτερεύοντες βοηθητικούς χώρους. Οι χώροι του διατάσσονται σε δύο ζώνες, τη μεσημβρινή (ισόγειο και Α’ όροφος), όπου στεγάζονται οι εκθεσιακοί χώροι, και τη βόρεια (ισόγειο, 1ος ημιόροφος, 2ος ημιόροφος), όπου στεγάζονται όλες οι υποστηρικτικές λειτουργίες.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το Μουσείο Ζακύνθου, χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο, στεγάζεται σε κτήριο του 1959, το οποίο κατασκευάστηκε για να φιλοξενήσει ό,τι πολύτιμο είχε διασωθεί από τον καταστροφικό σεισμό και την πυρκαγιά που έπληξαν το νησί το 1953. Το Μουσείο διαθέτει πολύ σημαντικά εκθέματα μεταβυζαντινής τέχνης και νεότερης ζωγραφικής και είναι συνδεδεμένο με την πολιτιστική φυσιογνωμία του νησιού.

Μετά την παρέλευση 65 ετών, το κτήριο χρήζει δομικής και ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις στατικής και αντισεισμικής ασφαλείας, αλλά και να προσαρμοστεί στις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Συγχρόνως, χρήζει λειτουργικής αναβάθμισης που αφορά σε τροποποίηση της εσωτερικής διαρρύθμισης με επανέκθεση των πολύτιμων συλλογών του και καθολική προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Στόχος μας είναι η διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και βελτίωσης της εμπειρίας για τους επισκέπτες, αλλά και ενεργειακής εξοικονόμησης σε επίπεδο λειτουργίας του κτηρίου».

Βάσει των μελετών, διατηρείται η διζωνική διάταξη στην οργάνωση των χώρων του Μουσείου.

Στη μεσημβρινή ζώνη, στο ισόγειο διαμορφώνεται χώρος εισόδου (foyer) με εκδοτήριο- πωλητήριο και τις αίθουσες μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων εκατέρωθεν του χώρου αυτού, ενώ το σύνολο του ορόφου διατίθεται στη μόνιμη έκθεση. Στη βόρεια ζώνη, χωροθετείται η κατακόρυφη κυκλοφορία (ανελκυστήρας ΑμεΑ και δύο κλιμακοστάσια), ενώ στο ισόγειο διαμορφώνονται βεστιάριο, χώροι υγιεινής, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων.

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, αφορούν σε διάνοιξη εκ νέου των φραγμένων φεγγιτών στο δώμα, σε καθαιρέσεις δαπέδων και τοίχων στους εκθεσιακούς χώρους, σε τοποθέτηση ανελκυστήρα εσωτερικά και σε διαμόρφωση εξωτερικής ράμπας στη νότια όψη, σε διεύρυνση των βοηθητικών χώρων για την ένταξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε ανακατασκευή μορφολογικών στοιχείων στις όψεις. Προβλέπονται, επίσης, εγκαταστάσεις κλιματισμού - αερισμού, ηλεκτρική εγκατάσταση, φωτισμό, ύδρευση - αποχέτευση, ενεργητική πυροπροστασία (πυρανίχνευση, πυρόσβεση), οπτικοακουστική εγκατάσταση (δίκτυο δεδομένων μεγαφωνική εγκατάσταση, συναγερμός, CCTV), εγκατάσταση ανελκυστήρα και φωτοβολταϊκού

σταθμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.