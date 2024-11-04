Τα έργα περισσότερων από 30 φωτογράφων σκηνών δρόμου συγκεντρώθηκαν για τη νέα έκθεση «We Are Here: Scenes from the Streets» που παρουσιάζεται στο Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας στη Νέα Υόρκη.

Η έκθεση - εξερεύνηση 50 χρόνων σύγχρονης δημόσιας ζωής, από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα, χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες.

Κάθε ενότητα παρουσιάζει ένα διαφορετικό θέμα της δημόσιας ζωής, Ωδή στη Νέα Υόρκη, Γειτονιά και Κοινότητα, Στυλ του δρόμου, Αυτοδιαμόρφωση, Αστικά Τοπία και Διαμαρτυρία και Υπεράσπιση.



Με έργα φωτογράφων από την Αλγερία, την Κίνα, την Αίγυπτο, τη Γερμανία, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική, τις ΗΠΑ η έκθεση επαναδιατυπώνει την κατανόηση για τον «δρόμο» και τις δραστηριότητες και τις ανταλλαγές που συμβαίνουν σε διάφορους κοινοτικούς χώρους. Τεκμηριώνοντας τόσο δραματικές όσο και καθημερινές στιγμές, από το street style μέχρι τις διαμαρτυρίες, τα έργα μαρτυρούν την ανθεκτικότητα και τις ομοιότητες της ανθρώπινης εμπειρίας.

«Ο σημερινός κόσμος κινείται φευγαλέα, αλλά αυτές οι εικόνες αποδεικνύουν ότι αν και οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν, η ανθρωπότητα δεν πάει πουθενά, οι ιστορίες της ζωής μας θα μείνουν» αναφέρει η επιμελήτρια της έκθεσης, Ισόλντ Μπρίλμαϊερ.

Η έκθεση αναδεικνύει τις διαφορετικές οπτικές και τεχνικές που καθορίζουν τους σύγχρονους φωτογράφους και τονίζει τον ρόλο του δρόμου ως καμβά για την απεικόνιση της αλλαγής.

Ανοίγει επίσης σημαντικές συζητήσεις για το πώς «ο δρόμος» και ο δημόσιος χώρος είναι τόποι κοινότητας, χαράς, αυτοέκφρασης, υπεράσπισης, αλλαγής τοπίων και κοινωνικής δυναμικής όπως φαίνεται μέσα από το φακό του φωτογράφου, τονίζεται στην περιγραφή της έκθεσης.



Η έκθεση στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων οι Maha Maamoun, Michael Wolf, Joseph Rodriguez εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή φωτογραφίας: icp.org

Πηγή: skai.gr

