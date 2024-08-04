ΥΠΠΟ: Αντιπλημμυρικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων

Στο πλαίσιο του προγράμματος του υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση έργων πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, σε μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, δρομολογήθηκαν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, προϋπολογισμού περίπου 3.500.000 ευρώ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μινωικού Ανακτόρου των Μαλίων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των αναγκαίων μελετών - γεωτεχνική, γεωλογική, υδρολογική μελέτη, υδραυλική, ειδική αρχιτεκτονική και στατική- και το έργο βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης. Τα προβλήματα στον αρχαιολογικό χώρο, όσον αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία του, εντοπίζονται στην παροχέτευση υδάτων της γύρω περιοχής, δια μέσω του αρχαιολογικού χώρου, στην έλλειψη οργανωμένου συστήματος αποστράγγισης, στη δυσχερή απορροή των ομβρίων από τα στέγαστρα, αφού οι υδρορροές δεν λειτουργούν σωστά και τα λιμνάζοντα ύδατα θέτουν ζήτημα στατικής επάρκειας των στεγάστρων.

«Την τελευταία πενταετία στο υπουργείο Πολιτισμού εργαζόμαστε συστηματικά, μεθοδικά και σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας για την προστασία, την πρόληψη, τη θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων από τα ακραία φαινόμενα που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Και αυτό παράλληλα με τη σύνταξη και κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική μας κληρονομιά, υλική και άυλη. Ανάμεσα στα έργα που υλοποιούν οι υπηρεσίες μας σε μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, με μεγάλη επισκεψιμότητα και σημαντική επίδραση στην τοπική ανάπτυξη, είναι και το έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Μινωικού ανακτόρου των Μαλίων, το οποίο εμφανίζεται ευάλωτο σε πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που, κατά περιόδους, πλήττουν την περιοχή", δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και συνέχισε: «Το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας προβλέπει την κατασκευή εκτεταμένου δικτύου με αποστραγγιστικές τάφρους περιμετρικά όλων των στεγασμένων χώρων, για την απομάκρυνση των ομβρίων από τα στέγαστρα, αλλά και την κατασκευή γενικού δικτύου απορροής που να οδηγεί τα όμβρια εκτός του αρχαιολογικού χώρου. Η ολοκλήρωση της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών μας επιτρέπει να προχωρήσουμε πλέον στην κατασκευή του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας, με την κατασκευή εκτεταμένου αποστραγγιστικού δικτύου και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων στεγάστρων με νέα υψηλής ανθεκτικότητας, προκειμένου ο αρχαιολογικός χώρος να καταστεί περισσότερο ανθεκτικός στις πολύ έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις που τα τελευταία χρόνια πλήττουν την περιοχή».

Η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη είχε ως αντικείμενο τη διευθέτηση των ομβρίων και τα συνοδά έργα στα υφιστάμενα στέγαστρα και στον περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της απορροής ομβρίων εναρμονίζεται με το συνολικό σχεδιασμό της πορείας των επισκεπτών στον χώρο. Οι διαδρομές των επισκεπτών συνδυάζονται με την κατασκευή χώρων ανάπαυσης με καθιστικά και πινακίδες ενημέρωσης. Συγχρόνως εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑμεΑ με την κατασκευή ράμπας, σημειώνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

