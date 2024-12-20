Χριστούγεννα στον Πειραιά

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά, το πρόγραμμα για αύριο, Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024 είναι το ακόλουθο:

Santa Night Run! Ένας μαγικός Χριστουγεννιάτικος «αγώνας» τρεξίματος

-για καλό σκοπό- στον Πειραιά

Δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://christmasinpiraeus.com

Αύριο, Σάββατο, στις 17:00, ο Πειραιάς φιλοξενεί το Santa Night Run, ένα ξεχωριστό αθλητικό γεγονός που γεμίζει χαμόγελα την πόλη και προσφέρει αγάπη για καλό σκοπό. Μικροί και μεγάλοι φορούν τη στολή του αγαπημένου Άγιου Βασίλη και συμμετέχουν σε μια εορταστική διαδρομή που διασχίζει τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Το κλίμα γιορτής και χαράς κυριαρχεί, με τους συμμετέχοντες να σκορπίζουν το πνεύμα των Χριστουγέννων με κάθε τους βήμα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ οι στολές παρέχονται δωρεάν από τον Δήμο Πειραιά.

Ως ένδειξη προσφοράς, οι συμμετέχοντες καλούνται να φέρουν μαζί τους ένα μικρό δωράκι ή παιχνίδι. Τα δώρα αυτά θα συγκεντρωθούν στο γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά και θα προσφερθούν σε παιδιά των ιδρυμάτων της πόλης μας, χαρίζοντάς τους στιγμές χαράς.

Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με την αλληλεγγύη.

Φορέστε τη στολή, το χαμόγελό σας και ελάτε να τρέξουμε για έναν όμορφο σκοπό, διαδίδοντας το μήνυμα της αγάπης και της γιορτής σε κάθε γωνιά της πόλης!

Πληροφορίες

- Ώρα έναρξης: 17:00

-Σημείο συγκέντρωσης: γραφείο εθελοντισμού Δήμου Πειραιά

-Τα δωράκια θα μοιραστούν στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά – Στέγη «Ο Καλός Ποιμένας».

-Φορέστε το χαμόγελό σας, γίνετε μέρος αυτής της υπέροχης πρωτοβουλίας και τρέξτε για να διαδώσετε το μήνυμα της αγάπης και της χαράς!

Διοργάνωση: Διεύθυνση Αθλητισμού Δήμου Πειραιά, Διεύθυνση Εξωστρέφειας Δήμου Πειραιά – Destination Piraeus, γραφείο εθελοντισμού Δήμου Πειραιά “Piraeus Team Up”, Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά

Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και του ευρωπαϊκού έργου του Δήμου Πειραιά “Cities After Dark“

Το Χωριό των Ξωτικών

Σάββατο και Κυριακή 10:00-22:00

Πλατεία Κοραή

Ένα παραμυθένιο χωριό γεμάτο με τη μαγεία των Χριστουγέννων «ξετυλίγεται» στην πλατεία Κοραή! Το Χωριό των Ξωτικών συγκεντρώνει και εφέτος, έως Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2025, φανταστικά παιχνίδια και θεματικές δραστηριότητες για όλους.

Διοργάνωση : ΚΑΝΑΛΙ 1, Διεύθυνση Εξωστρέφειας-Destination Piraeus.

Το Εργαστήρι των ξωτικών

Σάββατο και Κυριακή 10:00-14:00 & 17:00-21:00

Πλατεία Κοραή

Στο Εργαστήρι του Άγιου Βασίλη, τα παιδιά ζουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Μπορούν να φτιάξουν χριστουγεννιάτικα στολίδια, να διακοσμήσουν μπισκότα με γλάσo και ζαχαρωτά και να δημιουργήσουν κάρτες ευχών. Επίσης, γράφουν το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη και το τοποθετούν στο μαγικό γραμματοκιβώτιο. Με τη βοήθεια των ξωτικών, συμμετέχουν σε διασκεδαστικά παιχνίδια, ακούν χριστουγεννιάτικες ιστορίες και τραγουδούν γιορτινά τραγούδια.

Επιπλέον, απολαμβάνουν ζωγραφική προσώπου και κατασκευάζουν μικρές χειροτεχνίες, όπως δώρα και κορνίζες. Το εργαστήρι γεμίζει τα παιδιά με χαρά και εορταστική διάθεση, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές! Μια μοναδική εμπειρία για τα παιδιά να βοηθήσουν τον Άγιο Βασίλη στα παιχνίδια του.

Ζήστε την πιο μαγευτική εποχή του χρόνου στο Χωριό των Ξωτικών και δημιουργήστε αξέχαστες αναμνήσεις με την οικογένειά σας! Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μαγεία, χαρά και πολλές εκπλήξεις!

Διοργάνωση : ΚΑΝΑΛΙ 1, Διεύθυνση Εξωστρέφειας-Destination Piraeus

Μαγική Συνάντηση με τον Αϊ Βασίλη!

Σάββατο και Κυριακή 10:00-14:00 & 17:00-21:00

Πλατεία Κοραή

Ελάτε στο Χωριό των Ξωτικών για μια μαγική συνάντηση με τον Αϊ Βασίλη!

Στο σπιτάκι του Άγιου Βασίλη, τα παιδιά μπορούν:

· Να μιλήσουν μαζί του και να του πουν τις πιο όμορφες ευχές και τα χριστουγεννιάτικα όνειρά τους.

· Να βγάλουν φωτογραφίες σε ένα παραμυθένιο σκηνικό γεμάτο φώτα, χιόνι και στολίδια.

· Να πάρουν ένα μικρό γλυκό ή το “Πιστοποιητικό Καλού Παιδιού”.

· Να παίξουν και να γελάσουν με τα ξωτικά που λατρεύουν τις ζαβολιές!

Μην το χάσετε! Ελάτε να ζήσετε την πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη περιπέτεια! Ο Αϊ Βασίλης σας περιμένει!

Διοργάνωση : Διεύθυνση Εξωστρέφειας-Destination Piraeus

Γιορτές στις Γειτονιές

Χριστουγεννιάτικα Παιχνίδια Μαγείας και Χαράς,

Σάββατο

11:00-14:30

Πεζόδρομος στη συμβολή των οδών Λ. Ειρήνης & Σμολένσκυ, Γ’ Δημοτική Κοινότητα

11:30-14:00

Παιδική χαρά Πηγάδα, Α’ Δημοτική Κοινότητα

Κυριακή

11:30-14:00

Παιδική χαρά Απόλλωνος, Δ’ Δημοτική Κοινότητα

Η μαγεία των Χριστουγέννων έρχεται στις γειτονιές της πόλης μας, κοντά σας με έναν μοναδικό τρόπο διασκέδασης και παιδικών παιχνιδιών! Ο Ξυλοπόδαρος των Χριστουγέννων εντυπωσιάζει με την παρουσία του, ενώ ένας αγαπημένος ήρωας-μασκότ, όπως ο Ρούντολφ, η Πολική Αρκούδα, ο Μπισκοτένιος, το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο ή ο Χιονάνθρωπος, σκορπίζει γιορτινή ζεστασιά. Δύο Ξωτικά των παιχνιδιών ζωντανεύουν τη σκηνή με διαδραστικά παιχνίδια, χορό και αστείρευτη ενέργεια. Η μουσική και τα γέλια πλημμυρίζουν τον χώρο, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους.

Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία αυτής της πολύχρωμης, διαδραστικής γιορτής!

Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination Piraeus

Χριστουγεννιάτικοι Μουσικοί Περίπατοι της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών του Δήμου Πειραιά

Σάββατο και Κυριακή 10:30 - 13:00

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα περιηγηθεί στους δρόμους του Εμπορικού Κέντρου του Πειραιά, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδυάσετε τη χαρά των εορτών με την πολιτιστική προσφορά του δήμου.

Η πρωτοβουλία αυτή φέρνει τη μουσική πιο κοντά στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πειραιά, δημιουργώντας μια γιορτινή διάθεση και ενισχύοντας τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Χριστούγεννα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων φιλοξενεί παραστάσεις και συναυλίες για μικρούς και μεγάλους.

Σάββατο στις 11:00 και Κυριακή στις 12:00

«Ο ταύρος που έπαιζε πίπιζα», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου

Κεντρική Σκηνή

Κυριακή στις 11:00

Παιδική Παράσταση «Χορεύουμε;» από την ομάδα Artika

Φουαγιέ Α΄ Ορόφου

Επιπλέον πληροφορίες για τις παραστάσεις και για κράτηση θέσεων στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά: www.dithepi.gr

Διοργάνωση: Δημοτικό Θέατρο, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Χριστούγεννα στη Δημοτική Πινακοθήκη

Κυριακή, 18:00 – 21:00

Αριστοτέλειο Ωδείο Πειραιά

Γιορτινή μουσική εκδήλωση που θα γεμίσει την καρδιά με μελωδίες και εορταστική διάθεση.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά υποδέχεται τα Χριστούγεννα με μια σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων. Μουσικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια, αφηγήσεις παραμυθιών και εκθέσεις γεμάτες γιορτινή μαγεία περιμένουν μικρούς και μεγάλους.

Διοργάνωση : Δημοτική Πινακοθήκη, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά στην ιστοσελίδα https://christmasinpiraeus.com

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.