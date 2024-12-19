Επιστροφή αρχαίων νομισμάτων στην Τουρκία

Σύνολο 1.055 αρχαίων νομισμάτων επιστράφηκε σήμερα στην Τουρκία, χώρα προέλευσης του νομισματικού «θησαυρού» ο οποίος κατασχέθηκε από τις τελωνειακές αρχές Κήπων Έβρου τον Ιούλιο του 2019. Πρόκειται για 61 αργυρούς στατήρες (δίδραχμα), κοπές πόλεων της Παμφυλίας, Κιλικίας, Ιωνίας, Κύπρου, αλλά και της Αίγινας και της Μήλου, και 994 αργυρά αθηναϊκά τετράδραχμα, μεταξύ των οποίων ένα υπόχαλκο, με χρονολογίες κοπής που κυμαίνονται από τις Αρχές έως τα τέλη του 5ου αι. π.Χ..

​Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Mehmet Nuri Ersoy ​

«Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών και των κρατών. Ο σεβασμός και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς συνιστούν εθνική ευθύνη και παγκόσμια ηθική δέσμευση. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για τη διάσωση του πολιτισμού μας και της ιστορικής μας μνήμης», δήλωσε σήμερα η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, από την αίθουσα Εσπερίδων του Νομισματικού Μουσείου, κατά την τελετή επιστροφής των κατασχεθέντων νομισμάτων, προϊόντων παράνομης ανασκαφής και διακίνησης, παρουσία του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Mehmet Nuri Ersoy.

«Αυτά τα νομίσματα ήταν προϊόντα παράνομης εισαγωγής στην Ελλάδα από την Τουρκία. Σύμφωνα με τους Έλληνες ειδικούς επιστήμονες του Νομισματικού Μουσείου, αποτελούν μέρος του νομισματικού θησαυρού που απεκρύβη στα τέλη του 5ου ή στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. στην Μικρά Ασία. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Τούρκοι ειδικοί, στους οποίους η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού έθεσε υπόψη το σύνολο των εγγράφων του τεκμηριωτικού υλικού. Και οι δυο πλευρές επιβεβαίωσαν την παράνομη διακίνηση των νομισμάτων από την Τουρκία προς την Ελλάδα», πληροφόρησε η υπουργός.

«Η σημερινή παράδοση των νομισμάτων στην Τουρκία είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διεθνή σύμβαση της UNESCO του 1970, σχετικά με τα ληπτέα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών, αλλά και σύμφωνη με το πρωτόκολλο για την παρεμπόδιση και πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης και μεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών, που έχουν υπογράψει οι δυο χώρες μας στις 4 Μαρτίου του 2013 στην Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε η Λ. Μενδώνη, που με την ευκαιρία της εκδήλωσης εξέφρασε προς τον Τούρκο υπουργό τις ευχαριστίες της «για τη στήριξη που η χώρα σας παρέχει σταθερά στην πατρίδα μου, σχετικά με το εθνικό μας αίτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα».

«Η τοποθέτηση της Ζεϊνέπ Μποζ, βάσει των οδηγιών σας, στην τελευταία Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO ήταν καταλυτική. Είναι ευτύχημα που η διεθνής κοινότητα συνειδητοποιεί ολοένα και περισσότερο, ότι η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών δεν είναι απλώς μια μορφή εγκληματικής δραστηριότητας, αλλά είναι μια σύνθετη και καλά δικτυωμένη επιχείρηση του παγκόσμιου οργανωμένου εγκλήματος, με πολλές συνέπειες και προεκτάσεις, που ακόμα κατορθώνει να αντιστέκεται στις συντονισμένες διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησής της. Θα συνεχίσουμε άοκνα να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών», επισήμανε η κ. Μενδώνη.

Για έναν «πολύ σημαντικό επαναπατρισμό», τον πρώτο από την Ελλάδα προς την Τουρκία, έκανε λόγο ο Mehmet Nuri Ersoy, που εξήρε τη σημασία «της διμερούς συνεργασίας, η οποία έχει αποδώσει καρπούς», αλλά και της συνεργασίας με τους διεθνείς οργανισμούς. «Θα πρέπει οι δυο χώρες μας, από κοινού, να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση και να έχουμε στενούς δεσμούς», υπογράμμισε ο Τούρκος υπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στο ελληνικό αίτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα. «Θέλουμε με όλη μας την καρδιά να επαναπατριστούν και να τα έχει ο ελληνικός λαός, διότι του ανήκουν. Περιμένουμε πότε θα τα επισκεφτούμε μαζί, κάτι που εύχομαι να είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο κ. Ersoy, ο οποίος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει μεταξύ άλλων την Λ. Μενδώνη και όλους τους φορείς της Ελλάδας για τη συμμετοχή τους σε αυτό τον κοινό αγώνα.

