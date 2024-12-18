Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν την ομορφιά της αρχαίας τέχνης συμμετέχοντας σε δημιουργικές δραστηριότητες και παρακολουθώντας αφηγήσεις και κλασικές μελωδίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Μουσείου, θα διεξαχθούν τα παρακάτω:

Εορταστικές συναυλίες.

Φέτος, το Μουσείο έχει τη χαρά να φιλοξενήσει δύο μουσικές εκδηλώσεις:

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024, ώρα 12:00, Αίθουσα του Βωμού

Η ετήσια Χριστουγεννιάτικη συναυλία θα γεμίσει το χώρο του Μουσείου με γνωστές μελωδίες και κάλαντα από την παιδική χορωδία των Μουσικών Σχολών του Ωδείου Αθηνών. Την παιδική χορωδία θα πλαισιώσει μουσικό σχήμα από φλάουτο και κλαρινέτο, του Ωδείου Αθηνών.

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2024, ώρα 12:30, Αίθουσα του Βωμού

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι «Ολγάρυθμος», σε συνεργασία με το ωδείο «Πρωτοπορία», θα παρουσιάσουν κάλαντα, spirituals και τζαζ μουσικά κομμάτια από την Ελλάδα και τον κόσμο. Τις μελωδίες θα τραγουδήσουν τα χορωδιακά σύνολα του Ολγάρυθμου, με μαέστρο την Όλγα Αλεξοπούλου και θα τις ντύσουν ορχηστρικά η τζαζ μπάντα των καθηγητών του Ωδείου.

Απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου για την είσοδο στο Μουσείο.

Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024 για παιδιά 9 έως 12 ετών:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ποτήρι, ποτηράκι μου… σε βρίσκω στο Μουσείο» με εικαστικό εργαστήρι.

Τα παιδιά θα μάθουν για τα αγγεία του ποτού των αρχαίων και με την καθοδήγηση των αρχαιολόγων του Μουσείου θα αναζητήσουν τα σχετικά εκθέματα στον πρώτο όροφο της Συλλογής των Αγγείων. Θα συλλέξουν πληροφορίες γι' αυτά και θα αγγίξουν αντίγραφα αρχαίων αγγείων. Επίσης, θα συμμετάσχουν σε εικαστικό εργαστήρι με την καθοδήγηση της Ζωγράφου του Μουσείου δημιουργώντας το δικό τους έργο τέχνης, εμπνευσμένο από τα εκθέματα που ανακάλυψαν, το οποίο θα πάρουν μαζί τους στο τέλος του προγράμματος. Ώρα διεξαγωγής: 11:00 - 13:00. Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 15 παιδιά.

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2024 για παιδιά 5 έως 8 ετών:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αρχαία παιχνίδια στο Μουσείο» συνοδευόμενο από εικαστικό εργαστήρι.

Οι μικροί φίλοι του Μουσείου θα γνωρίσουν τα αρχαία παιχνίδια μέσα από μια ευχάριστη περιήγηση στον «Κόσμο του Παιδιού» της μόνιμης έκθεσης και μέσω απτικής επαφής με αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών με την καθοδήγηση των υπευθύνων αρχαιολόγων. Τέλος, θα συμμετάσχουν σε εικαστικό εργαστήρι με την καθοδήγηση της Ζωγράφου του Μουσείου, εμπνεόμενα από τα αρχαία εκθέματα και θα δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης που θα πάρουν μαζί τους μετά το πρόγραμμα. Ώρα διεξαγωγής: 11:00 - 13:00. Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 15 παιδιά.

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παρέχονται δωρεάν για τα παιδιά. Για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική κράτηση. Για να κάνετε κράτηση, πατήστε https://ds.namuseumlive.gr/el/hmerologio-drasthriothtwn/?tag=educational

Κατά την προσέλευσή σας, πρέπει να έχετε μαζί σας την Επιβεβαίωση Κράτησης που θα λάβετε στο email σας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. στο κινητό σας τηλέφωνο). Σημειώνεται ότι οι συνοδοί των παιδιών που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις, δεν παρακολουθούν την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

